Europa League, sorteggio: Inter -Getafe , Roma -Siviglia

A Nyon l’Inter ha pescato il Getafe e la Roma il Siviglia.Il Manchester United, invece affronterà il LASK.

I nerazzurri giocheranno l’andata il 12 marzo a San Siro e il secondo round il 19 marzo in trasferta. Percorso inverso invece per giallorossi, che ritrovano Monchi e giocheranno in casa il ritorno.

Aspettando di sapere chi la spunterà tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte, scorrendo gli altri accoppiamenti, sappiamo che la vincente affronterà il Basilea. Le altre fide sorteggiate sono poi Istanbul Basaksehir-Copenhagen, Olympiacos-Wolverampton, Rangers-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, LASK-Manchester United.

I SORTEGGI DEGLI OTTAVI

Istanbul Basaksehir-Copenhagen

Olympiacos-Wolverampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

INTER-Getafe

Siviglia-ROMA

Eintracht o Salisburgo-Basilea

LASK​​​​​​​-Manchester United​​​​​​​​​​​​​​