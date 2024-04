Zaccagni ‘scaricato’, l’agente sbotta in esclusiva a IGDS: “Lotito ha altro da fare” | Pronto a fare le valigie

L’agente di Mattia Zaccagni, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha affermato di essere ancora in attesa di una chiamata dalla dirigenza che tarda ad arrivare

Tensioni continue fra una parte e l’altra. Il procuratore di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha più volte palesato insofferenza per il mancato rinnovo fra il suo assistito e la Lazio. Ora l’agente torna a spiegare di essere pronto a valutare altre proposte in estate nel caso in cui i biancocelesti non dovessero farsi avanti. Già a gennaio era arrivata un’offerta dalla Fiorentina, ora però, a un anno dalla scadenza (30 giugno 2025), Giuffredi vorrebbe che il futuro del suo assistito venga stabilito.

“Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio – ci ha spiegato Mario Giuffredi in esclusiva -. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura”.

Lazio, futuro in bilico per diversi giocatori

La Lazio in realtà ha intenzione di rinnovare sia con lui che con Felipe Anderson (al quale è stato proposto pure un futuro da dirigente). Il brasiliano, che a Formello pensano di riuscire a trattenere, ha ricevuto una proposta formale da parte della Juventus e, col contratto in scadenza, potrebbe trasferirsi a parametro zero.

Per il momento però tutto tace, Lotito continua a prendere tempo forse in attesa di scoprire come terminerà questa stagione sportiva. Ad oggi la Lazio si trova all’ottavo posto in classifica a 12 lunghezze di distanza dal Bologna quarto e a 9 dalla Roma quinta.