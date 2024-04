MotoGP, un’orribile verità è sbucata all’improvviso: ‘Problemi di salute mentale’ | Rivelazione drammatica e tifosi distrutti

Il Mondiale 2024 è appena iniziato, ma gli appassionati sono sotto shock dopo le dichiarazioni di uno dei campioni più amati.

C’è la Formula 1, con il dominio quasi incontrastato della Red Bull e in particolare di Max Verstappen. E poi c’è la MotoGP, che ha visto un inizio di Mondiale all’insegna dell’equilibrio, con l’alternanza di diverse scuderie a vincere i primi GP e le prime Sprint.

Questo è lo stato dell’arte del motorsport dopo il primo mese della stagione 2024. Nulla di sorprendente, dal momento che la situazione dei rapporti di forza era ampiamente prevedibile già prima che i motori iniziassero a rombare.

Anzi, in Formula 1 le impreviste difficoltà incontrate da Verstappen in Australia, con quel ritiro che ha interrotto la serie record di 43 GP consecutivi portati a termine e a punti, ha regalato gloria alla Ferrari di Carlos Sainz, brava ad approfittare della situazione.

Per la Rossa, comunque, anche in questa stagione sembra vietato sognare in grande. Ben diversa è invece la situazione dell’”altra” Rossa del motorsport, quella Ducati il cui dominio in MotoGP è messo in discussione dall’ascesa di altre due scuderie.

MotoGP 2024, i primi bilanci: delusione Bagnaia, sorpresa Aprilia

L’Aprilia e la KTM si stanno infatti meritando le attenzioni di addetti ai lavori e appassionati grazie alle imprese di Maverick Vinales e di Pedro Acosta. Il primo sta portando in alto il vessillo del team di Noale grazie alla doppietta di Austin e al trionfo nella Sprint a Portimao, mentre al rookie classe 2004 manca solo il primo successo per entrare in lizza per il titolo iridato.

Al comando della classifica ci sono comunque ancora due Ducati, quella clienti Pramac guidata da Jorge Martin e quella ufficiale di Enea Bastianini, al momento più regolare rispetto al compagno Pecco Bagnaia. Il bi-campione in carica è la parziale delusione del primo scorcio di Mondiale. Con lui Marc Marquez, che ha rilasciato dichiarazioni shock circa il proprio addio alla Honda.

Marc Marquez, la sconcertante rivelazione sull’addio alla Honda

Il passaggio del sei volte campione iridato MotoGP alla Ducati Gresini è stato il fatto dell’anno in MotoGP. Dopo tre anni pieni di problemi fisici, ma durante i quali la Honda non è mai stata all’altezza, lo spagnolo ha accettato la sfida di guidare una moto satellite. Una scelta obbligata, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato in un’intervista a TNT Sports: “Lasciare Honda è stato difficile, ma ho detto loro che restare avrebbe danneggiato la mia salute mentale”.

Parole molto dure, che Marquez ha poi spiegato affermando la necessità di tornare a lottare per il vertice: “Non è la stessa cosa affrontare un weekend sperando di essere tra i primi 10 e farlo lottando per stare nei cinque o per salire sul podio. Volevo una risposta sul mio grado di competitività e l’ho trovata. Non siamo ancora al livello dei migliori, ma stiamo crescendo”. Già, per ora i risultati non premiano Marquez, ma il podio nella Sprint in Texas fa ben sperare. E quando l’ambientamento in Ducati si sarà concluso la musica potrebbe cambiare…