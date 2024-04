‘La sua presenza è a forte rischio’: Jannik Sinner verso il forfait | Colpo di scena improvviso, tutta Italia con il cuore in gola

L’allarme è stato appena diffuso e i tifosi restano col fiato sospeso. Senza di lui la situazione cambia drasticamente.

Se fosse possibile trovare un’analogia al momento tra il calcio e il tennis questa sarebbe da ricercare nel calendario. In entrambe le discipline infatti gli impegni sono talmente tanti da doverseli appuntare sulle note del telefono.

Il movimento sta crescendo e sta attirando migliaia di nuovi appassionati semplicemente grazie all’exploit di un ragazzo che sembra quasi timido ma che quando impugna la racchetta sa come piegare il destino. È successo nelle ultime apparizioni e l’Italia è davvero orgogliosa del suo nuovo eroe.

Quando dici tennis pensi subito a Jannik Sinner. In attesa del miglior Berrettini e di un “nuovo” che avanza grazie a ragazze e ragazzi volenterosi, questo sport deve dire grazie a questo ragazzo.

Non solo per i successi ma soprattutto per l’esempio che sta dando ai più giovani, restando sempre focalizzato sull’obiettivo ed evitando di dare in pasto ai giornali notizie che andrebbero a rovinare un’immagine da vincente. I campioni sono così, sono ossessionati dal proprio lavoro.

Un’assenza importante

Guardando proprio quel calendario di cui parlavamo sopra, non sarà facile trovare il nome del ragazzo nato a San Candido in vista dei prossimi appuntamenti. Sarebbe un vero e proprio dramma sportivo, con le tv che soffrirebbero parecchio per l’assenza dell’atleta del momento.

Ecco cosa potrebbe accadere e come Sinner dovrà affrontare le prossime sfide. Questa volta il ragionamento coinvolge anche altri illustri colleghi ma non è ancora stata detta l’ultima parola.

L’Italia ha bisogno di te

Siamo già proiettati a un evento che ha sorriso ai colori della selezione italiana. La nuova edizione della Coppa Davis, in programma il prossimo 11 settembre a Bologna, è uno di quegli eventi evidenziati sul calendario. Ci sarà anche Sinner?

Il dubbio è lecito. Come riporta Virgilio Sport l’Italia, nel girone iniziale con Brasile, Belgio e Olanda ha una squadra completa e più matura rispetto al passato. L’anno scorso Sinner declinò la proposta di Volandri nonostante le polemiche, per poi trascinare l’Italia nella fase finale della Davis a Malaga. Tra i vari impegni e con la prospettiva di giocare le Olimpiadi la prossima estate il problema si riproporrà ma la selezione azzurra potrà contare su nomi comunque importanti. Musetti, Sonego e Arnaldi, con un Berrettini in più nel motore, non vedono l’ora di dare del filo da torcere a tutti.