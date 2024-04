Firmerà un triennale: Milan, novità per il post Pioli | Indiscrezione bomba dalla Premier: ormai è tutto fatto

Perso l’ennesimo derby il Milan cambia. Ecco chi prenderà il posto del tecnico italiano per rilanciare i rossoneri.

Un nuovo record negativo a sancire l’ormai imminente fine di un ciclo. Stefano Pioli e il Milan, dopo quel clamoroso scudetto di due anni fa, sono pronti a separarsi. Il derby perso (il sesto di fila) è soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma i problemi per i rossoneri partono da lontano.

La squadra ha ancora tutte le chance di arrivare in Champions mantenendo un secondo posto dignitoso ma i tifosi sono stufi dell’atteggiamento della squadra e soprattutto dei risultati. Sono proprio quelli a determinare il futuro di un tecnico che non sembra più in grado di tenere il timone.

E allora si cambia. Già da qualche settimana a Casa Milan era stato aperto il faldone con i nomi dei possibili successori del tecnico. L’obiettivo minimo, la qualificazione alla prossima Champions League è stato centrato ma sono state molte le serate storte quest’anno.

A partire proprio dall’eliminazione ai gironi fino ad arrivare al doppio confronto con la Roma di De Rossi in Europa League. L’allievo ha superato il maestro in maniera superba e adesso può calare il sipario.

Ecco chi arriva dopo Pioli

La scorsa estate la rivoluzione aveva riguardato i giocatori, con oltre 100 milioni spesi e l’addio a Sandro Tonali. Il tecnico rossonero non è riuscito a inserire i calciatori portati dalla società e la squadra non ha praticamente mai lottato con l’Inter per lo scudetto.

In Europa il Milan ha mostrato il peggio di sé e nelle valutazioni della società, anche a livello di immagine, questo elemento ha pesato parecchio. Ecco chi potrebbe risollevare la situazione.

Fuori uno

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb non sarà Julen Lopetegui il prossimo allenatore rossonero. Il portale di mercato è convinto che lo spagnolo dirà sì al West Ham dopo l’addio a David Moyes. A questo punto per il dopo Pioli è tutto da rifare.

Si parte dalle suggestioni come Xavi o Conte fino ad arrivare a nomi più abbordabili anche dal punto di vista economico. Nelle prossime ore ne sapremo certamente di più, con i tifosi rossoneri che non vedono l’ora di dimenticare presto quanto accaduto quest’anno e in particolare nelle ultime ore. La società farà di tutto per ripartire: l’obiettivo è quello di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.