“Grave quanto la violenza fisica”: Matteo Berrettini, l’ex ha rotto il silenzio | Coinvolto anche il figlio

Il tennista romano è senza pace: in attesa di tornare ad alti livelli, il finalista di Wimbledon 2021 è tornato al centro della cronaca rosa.

Il 2024 di Matteo Berrettini non è iniziato nel migliore dei modi. L’anno dell’auspicato riscatto e del ritorno del tennista romano ad alti livelli dopo circa 24 mesi da dimenticare ha finora avuto più luci che ombre, sia dentro che fuori dal campo.

L’ultimo sorriso per Matteo risale a novembre 2023, quando lo vedemmo tifare con trasporto per i compagni di nazionale impegnati nella Final Four di Coppa Davis a Malaga. Pur indisponibile a causa di problemi fisici, Berrettini fu unito al gruppo per decisione del capitano non giocatore Filippo Volandri, suo estimatore da sempre.

La speranza era che fargli respirare l’aria del tennis ad altissimi livelli, che Berrettini ben conosce, ma che purtroppo non vive da tempo per motivi indipendenti dalla propria volontà, potesse fargli bene anche a livello psicologico, proprio in vista dell’inizio della nuova stagione.

Per il momento l’auspicio non si è tradotto in fatti, dal momento che il 2024 del finalista di Wimbledon 2021 è iniziato con il ritiro dagli Australian Open a causa di un problema ad un piede, che gli ha impedito di scendere in campo nel primo turno contro Tsitsipas, ed è proseguito con il malore a Miami durante il match contro Andy Murray.

Berrettini, ancora guai: la rottura con Melissa Satta e la grande paura di Miami

Nulla di grave, per fortuna, ma Matteo non è riuscito a tenere testa fino alla fine all’ex numero 1 del mondo, pur continuando a dare incoraggianti segnali di crescita dopo quelli evidenziati nel Challenger di Phoenix, dove Berrettini si è spinto fino alla finale, cedendo poi di fronte a Nuno Borges.

Nelle ultime settimane, tuttavia, l’azzurro è tornato al centro delle cronache anche per motivi extra-sportivi. Il motivo è legato alla fine della relazione con Melissa Satta, durata poco più di un anno. La showgirl sarda e Matteo Berrettini hanno fatto coppia fissa per tutto il 2023, per la gioia degli amanti del gossip, ma scatenando purtroppo anche reazioni da censurare da parte degli haters.

Melissa Satta si sfoga: “Ho subito violenza psicologica”

I social e non solo sono stati così riempiti per lunghi mesi con accuse e insulti a entrambi, come se la mancanza di risultati di Berrettini fosse dovuta alla relazione sentimentale in corso. Dopo la fine della storia d’amore è stata proprio Melissa Satta a prendere la parola, commentando con amarezza quanto ha dovuto sopportare per mesi: “Ho subìto violenza psicologica e questo mi ha fatto molto male” ha spiegato in un’intervista a Verissimo.

Melissa, che ha avuto un figlio, Maddox Prince, dal matrimonio poi finito con Kevin-Prince Boateng, ha fatto coppia fissa con Berrettini sui circuiti di tutto il mondo nel 2023, prima che tutto finisse. Ecco perché: “Mi hanno dato addirittura della ‘sex addicted’ – ha aggiunto Satta – Questa è violenza psicologica, che è grave quanto quella fisica. Con Matteo ho vissuto un anno bellissimo. Io e mio figlio Maddox siamo rimasti in ottimi rapporti con lui, ma adesso le mie priorità sono diverse. Le relazioni portano lontano, io ora voglio seguire mio figlio”.