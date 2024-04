Via dalla Juve per farla felice: il top player pronto a giocare con gli acerrimi nemici | Per una donna si fa questo e altro

Tifosi bianconeri in ansia per il futuro di uno dei propri idoli: si profila un trasferimento clamoroso per motivi… di cuore.

Lo scontro diretto tra Inter e Juventus, disputatosi a San Siro lo scorso 4 febbraio, ha indirizzato in via definitiva la corsa allo scudetto 2023-’24. Le due squadre si presentarono alla sfida quasi appaiate, con i nerazzurri sopra di due punti con una partita da recuperare e l’1-0 firmato da un autogol di Federico Gatti ha dato il là alla fuga della squadra di Inzaghi.

Da quel giorno il rendimento della Juventus ha subito un crollo inatteso. I bianconeri hanno vissuto due mesi da incubo che hanno fatto dilatare fino a 20 punti il gap dai vice campioni d’Europa uscenti, al punto da subire il sorpasso del Milan in seconda posizione.

Risultato: il pathos nella lotta scudetto è presto svanito, trasformando quella dell’Inter in una cavalcata non troppo differente da quella compiuta dal Napoli nella scorsa stagione. Tutto ciò non è però ovviamente bastato per far scemare la storica rivalità tra i nerazzurri e la Juventus, una delle più aspre del calcio italiano e non solo.

Peraltro pochi giorni prima la dirigenza bianconera era riuscita a beffare quella nerazzurra sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Tiago Djalò. Il difensore portoghese è sbarcato alla Juventus con sei mesi d’anticipo sulla fine del contratto che lo legava al Lille, vanificando l’accordo di massima che l’Inter aveva raggiunto col giocatore per il trasferimento a parametro zero.

Dal campo al mercato: Inter-Juventus, duello infinito

Non è stato certo il primo “sgarbo” di mercato della storia tra i due club e potrebbe anche non essere l’ultimo. Grazie al felice esito del recente aumento di capitale, infatti, la Juventus si è assicurata un buon margine di manovra in vista della prossima sessione estiva. I bianconeri potranno permettersi di chiudere il mercato con un saldo negativo tra entrate e uscite.

Facile quindi immaginare che i due club più titolati d’Italia, almeno a livello di scudetti, saranno protagonisti di altri, imprevedibili ed effervescenti duelli di mercato, dopo che l’Inter in inverno aveva bruciato proprio la Juve nella corsa a Piotr Zielinski, svincolato d’oro dal Napoli. Il prossimo mercato potrebbe però vedere un clamoroso passaggio diretto tra le due squadre.

McKennie e le voci sull’Inter: di mezzo c’è il gossip

Al centro di questo strano triangolo di mercato ci sono Davide Frattesi e Weston McKennie. I due sembrano avere poco in comune, se non in parte il ruolo in campo, ma il “gancio” è ora rappresentato dalla sorella del centrocampista dell’Inter, Chiara. La giovanissima modella è stata infatti avvistata sugli spalti dell’Allianz Stadium durante Juventus-Fiorentina.

Il motivo, secondo i ben informati in fatto di gossip, è legato al possibile legame sentimentale che sarebbe scattato tra Chiara e lo statunitense. Un rumor “introdotto” dai frequenti scambi di like e love sui social nelle ultime settimane ed ora suffragato proprio dalla presenza di Chiara a Torino. Il passo successivo potrebbe quindi essere il clamoroso trasferimento di McKennie all’Inter. Il jolly bianconero andrà a scadenza di contratto nel 2025 e la trattativa per il rinnovo con la Juventus si è arenata da tempo. Ora il motivo potrebbe essere chiaro…