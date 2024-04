Lazio, può arrivare a costo zero: ecco il nome che stuzzica Lotito | Tra le concorrenti spicca una Big

Sfumato anche l’obiettivo Coppa Italia, i dirigenti biancocelesti sono già al lavoro per accontentare Tudor: svelato il primo obiettivo.

Le prove tecniche di nuova Lazio continuano all’insegna di un certo ottimismo, al netto di qualche significativa delusione. Un mese dopo l’inizio dell’era Tudor, l’ambiente biancoceleste ha infatti già dovuto incassare due pesanti sconfitte.

Il 6 aprile si è infatti interrotta l’imbattibilità nel derby. Il gol di Gianluca Mancini ha regalato una prima volta da incorniciare a Daniele De Rossi nei panni di allenatore di una stracittadina contro i rivali storici. La Lazio non perdeva contro i giallorossi dal marzo 2022.

Quattro giorni prima la squadra allenata da Tudor era caduta al cospetto della Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Un 2-0 pesante, maturato nel secondo tempo dopo che la Lazio aveva giocato una buona prima frazione e che si è rivelato decisivo nell’ottica del doppio confronto.

Il successo per 2-1 al ritorno non è infatti bastato ai biancocelesti per guadagnarsi la finale del 15 maggio all’Olimpico. Sfumata l’ultima possibilità di vincere un torneo in questa stagione, tifosi e società guardano comunque con fiducia ai prossimi mesi della nuova gestione tecnica, alla luce delle prestazioni offerte dalla squadra nelle ultime partite.

Nasce la Lazio di Tudor: Lotito al lavoro sul mercato

Lo stesso Tudor non ha nascosto la propria soddisfazione per le prestazioni offerte dalla squadra, che in campionato sta provando ad agguantare un posto nelle coppe europee, magari la Champions League. Il tecnico croato non ha però nascosto come i prossimi mesi saranno decisivi per il progetto che sta nascendo.

“In estate avrò la possibilità di lavorare con la squadra dall’inizio e di fare la preparazione” ha ricordato Tudor, che si aspetta anche un valido aiuto dal club sul mercato. Se infatti una buona base atletica è fondamentale per il calcio che ha in mente l’ex tecnico del Verona, altrettanto importante sarà contare su giocatori adatti a un certo tipo di calcio. E in questo senso il presidente Lotito è già al lavoro.

Lazio, per Sissoko c’è la concorrenza del Bologna: la situazione

L’addio già certo di Felipe Anderson e quelli probabili di Luis Alberto e Ciro Immobile cambieranno pelle alla rosa biancoceleste. Meno palleggio e più corsa, si potrebbe sintetizzare, e in questa direzione va l’accelerazione per un profilo seguito da tempo come quello di Ibrahima Sissoko. Il mediano maliano classe ’97 andrà in scadenza con lo Strasburgo a giugno ed è deciso a cambiare aria.

“C’è ancora tempo per decidere il mio futuro” ha precisato il giocatore a ‘L’Equipe’. La Lazio lo ha fatto visionare diverse volte e le sue caratteristiche sono ideali per Tudor. Sissoko è infatti un centrocampista duttile e forte fisicamente, adattabile ad una mediana a due e a tre, ma dotato anche sul piano tecnico. Un jolly di corsa molto prezioso, sulle cui tracce c’è però anche il Bologna, già a caccia di rinforzi in vista dell’ormai certo ritorno in Europa.