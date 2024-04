Formula 1, la partenza lampo non passa inosservata: ‘Adesso lo vogliono tutti’ | Pioggia di offerte per il campione

Complice il dominio incontrastato di Max Verstappen nel Circus si pensa già al 2025: il mercato impazza, tutti pazzi per il top driver.

Tanto non tuonò, che la pioggia è arrivata. Il GP di Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, ha fatto registrare i primi screzi in pista tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dalla Sprint alla gara vera e propria, le tensioni inaspettate non sono mancate.

E pensare che i primi segnali della stagione erano stati incoraggianti. Nelle prime due annate trascorse insieme nel box della Rossa tutto era filato per il verso giusto tra i due piloti, anche in momenti nei quali sarebbe stato possibile immaginarsi qualche polemica.

Leclerc dotato di un talento naturale e di un ottimo spunto in qualifica, Sainz più freddo e stratega durante il GP. Una coppia complementare, secondo buona parte degli addetti ai lavori la più forte dell’intero Circus. Gli stessi che hanno spesso espresso il rammarico per non vederli all’opera in una Ferrari in grado di lottare per il titolo mondiale.

Chissà se questo piacere toccherà a Lewis Hamilton a partire dal 2025, quando il sette volte iridato farà coppia con Leclerc. Nell’attesa di saperlo a Shanghai Charles & Carlos hanno… dato spettacolo. Da una parte le schermaglie durante la Sprint, con il monegasco che durante il sorpasso ha lamentato l’ostacolo del compagno. Dall’altra la “risposta” di Leclerc, fin troppo aggressivo alla partenza del GP.

Ferrari, prime scintille tra Leclerc e Sainz: Cina ad alta tensione

Lo scenario era comunque parzialmente prevedibile alla luce di quanto avvenuto nelle ultime settimane. Prima l’annuncio del benservito della Ferrari a Sainz proprio per far spazio a Hamilton, poi il miglior rendimento dello spagnolo nelle prime gare dell’anno nel confronto diretto con Leclerc.

Toccherà a Frederic Vasseur cercare di riportare la calma per il bene comune della Ferrari. Facile però prevedere che altri momenti di tensione potrebbero verificarsi durante l’anno, soprattutto da parte di Sainz, che è attualmente al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Due scuderie top, se non tre, sono infatti sulle tracce dello spagnolo.

Intrigo di mercato attorno a Sainz: la Red Bull esce allo scoperto

Ad uscire allo scoperto è stato il consulente della Red Bull Helmut Marko, in un’intervista concessa a Kleine Zeitung: “Stiamo parlando con Sainz, sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1”. Sainz erede di Sergio Perez al fianco di Verstappen, quindi? Chissà, del resto l’ex pilota della McLaren è un prodotto del vivaio della Red Bull, che tuttavia nel 2016 al momento di scegliere decise di puntare proprio su Super Max, “lasciando” Sainz dopo due stagioni e mezzo alla Toro Rosso.

“Gli ha fatto molto male quando abbiamo appoggiato Verstappen alla Red Bull e non lui“ ha aggiunto Marko, che ha poi riferito come Sainz sia appetito da un altro team: “Carlos ha un’offerta molto vantaggiosa da parte di Audi che noi non possiamo né eguagliare, né battere”. Si aggiunga alle voci sul possibile approdo alla Mercedes proprio per prendere il posto di Hamilton ed ecco che per Carlos si profila una… caduta in piedi dopo essere stato appiedato dalla Ferrari. Due scuderie di primo piano più l’Audi, che entrerà nel Mondiale nel 2026 con ambizione. Si tratta solo di scegliere e il diretto interessato non ha fretta: “Tutto è aperto – ha dichiarato il ferrarista – La mia priorità sarà sempre quella di andare sulla scuderia che mi può permettere di vincere”.