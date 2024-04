Se salta Morata prendiamo lui: la Juventus ha fissato l’obiettivo | 20 milioni per il jolly offensivo

La Juventus fissa i prossimi colpi di mercato: se non ritornerà Morata, 20 milioni per il tuttofare offensivo

La Juventus sta vivendo una fase di transizione. Seppur non venga accettato per il DNA vincente che l’ha sempre contraddistinta, il ciclo è terminato e c’è necessità di rifondare se si vuole realmente tornare ai livelli di un tempo.

Nonostante non sia stata una delle favorite, ha comunque dimostrato di potersi giocare lo Scudetto con l’Inter di Simone Inzaghi per una grande porzione della stagione, lasciando intendere che la prossima stagione si inserirà tra le candidate al titolo.

Un’annata in cui gli obiettivi stagionali non sono certamente rilevanti come un tempo, ma sono fondamentali per la rinascita. La chiusura perfetta per la società bianconera è il raggiungimento del quarto posto in classifica e la vittoria della Coppa Italia, per i quali sono ampiamente in corsa.

Inoltre la dirigenza sta lavorando duramente per risanare le casse del club tramite l’abbasamento dell’elevato monte ingaggi, proponendo cifre inferiori ai nuovi acquisti e cercando di chiudere al meglio le trattative con i rinnovi dei propri assistiti.

Ritorno dell’ex

Con il rinnovo di Federico Chiesa ancora in stand-by per l’importante ingaggio percepito e le prestazioni incostanti, la Juventus si guarda intorno e già sta lavorando in vista della sessione di calciomercato estiva per acquistare la nuova punta da affiancare a Dusan Vlahovic.

Il nome in cima alla lista sembrerebbe essere quello di Alvaro Morata, che in caso firmasse con la Vecchia Signora inizierebbe la sua terza avventura in bianconero, dopo la prima durata dal 2014 al 2016, durante la quale vinse 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa, oltre al raggiungimento della finale di Champions League nel 2015 e la seconda dal 2020 al 2022, nel quale conquistò 1 Coppa Italia ed 1 Supercoppa Italiana.

Tuttofare offensivo

La trattativa però non potrebbe concretizzarsi, poichè nonostante il cartellino da 10 milioni di euro e l’ingaggio di 5 siano abbordabili per la Juventus, l’Atletico Madrid non lo lascerà facilmente partire per il contributo che sta dando questa stagione, con 20 gol e 4 assist in 44 partite disputate.

L’altro profilo preferito è quello di Mason Greenwood, classe 2001, di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito al Getafe. Il giovane inglese rappresenta un rinforzo interessante per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, grazie alla sua duttilità, potendo giocare in tutti i ruoli d’attacco ed il suo potenziale ben noto in Inghilterra. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro e nonostante sia stato fermo un anno per cause di vita privata, da esterno ha collezionato 8 gol e 5 assist in Spagna.