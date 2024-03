Gravi accuse contro Jannik Sinner: ‘Comanda a bacchetta la fidanzata’ | Un indizio spazza via ogni dubbio

Dopo la sconfitta a Indian Wells il fuoriclasse del tennis azzurro finisce inaspettatamente nella bufera per motivi extra-sportivi.

Jannik Sinner ha riassaporato l’amaro calice della sconfitta nella semifinale del torneo di Indian Wells. Il primo dei due Masters 1000 del cosiddetto “Sunshine Double” ha visto il campione altoatesino arrendersi a Carlos Alcaraz interrompendo così a 19 la serie di match senza sconfitte, che era iniziata lo scorso novembre dopo il ko contro Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals.

Capita a tutti di incappare in una giornata meno brillante e Alcaraz ne ha subito approfittato nel primo 1000 della stagione. L’assalto alla seconda posizione del ranking per Sinner è quindi fallito, ma tutto fa pensare che si tratti solo di un rinvio, al netto del fatto che lo spagnolo pare tornato su ottimi livelli di rendimento dopo una lunga fase di appannamento.

Del resto il duello tra Jannik e Carlos sembra destinato a caratterizzare il prossimo decennio tennistico in tutte le competizioni a partire dagli Slam e già dal prossimo Roland Garros, dove Alcaraz partirà da inevitabile favorito giocandosi il Major parigino sulla terra rossa tanto amata dal murciano.

I guai, però, si sa, non arrivano mai da soli e allora dopo il ko in California Sinner è finito al centro di un’altra polemica della quale l’altoatesino avrebbe fatto volentieri a meno e non solo perché si tratta di un caso che non riguarda il tennis, bensì la vita privata di Jannik, che sul tema è storicamente molto riservato.

Sinner e la polemica più inattesa: nel mirino dei social il rapporto con la fidanzata

Due mesi dopo il caso mediatico suscitato dal rifiuto di partecipare come ospite d’onore al Festival di Sanremo, preferendo concentrarsi sulla propria professione rispetto alla vetrina mediatica offertagli da Amadeus, Sinner è finito al centro di un caso social legato al rapporto con la fidanzata, la nota modella italo-indiana Maria Braccini.

Coetanea di Jannik, la ragazza è stata criticata su Instagram per la sua eccessiva… riservatezza. Proprio così, quello che dovrebbe essere un pregio, ovvero la volontà di non mischiare la sfera professionale e quella privata, è divenuto un difetto agli occhi degli haters. C’è però anche chi ha difeso Maria per questa scelta, non venendo però… ringraziato dall’interessata.

Maria Braccini non ci sta: la compagna di Sinner si difende dalle accuse

“Sarebbe gentile se spendessi una parola anche per chi ti difende dagli haters e per chi crede in te non solo per la tua bellezza” l’”accusa” mossa a Maria. La risposta è stata pacata: “Sono grata per il vostro supporto, ma preferisco non alimentare battibecchi”. Finito qui? Niente affatto, perché il “tribunale” dei social ritiene che dietro la scelta di Maria ci sia la volontà di Sinner di evitare qualsiasi riferimento pubblico alla loro storia.

Pure illazioni, ovviamente, sebbene lo stesso Jannik abbia più volte sottolineato di apprezzare la riservatezza della compagna e la sua capacità di comprendere le esigenze lavorative di Sinner, per il quale, al momento, il tennis è al primo posto della classifica delle priorità.