“Abbiamo scritto il futuro”: Juventus, la firma del contratto è ufficiale | Tifosi emozionati, Giuntoli ha confermato

Sono già settimane cruciali per i piani del club bianconero: la società ha scelto il punto fermo dal quale ripartire.

Una zampata nel momento più difficile, quando tutto sembrava perso nella partita più delicata della stagione, ha regalato alla Juventus una salvifica boccata d’ossigeno a un mese dalla fine di un’altra annata tribolata.

Il tocco di Arkadiusz Milik, su invito di Timothy Weah, promette di essere per i bianconeri uno dei gol più importanti dell’anno, almeno fino al prossimo 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia. Grazie alla più… dolce delle sconfitte, infatti, il 2-1 subito in casa della Lazio, la Juventus ha centrato un preziosissimo colpo doppio.

Oltre al ritorno in finale di Coppa due anni dopo il ko ai supplementari contro l’Inter della primavera 2022, i bianconeri hanno infatti strappato il pass per la Final Four di Supercoppa Italiana in programma nel gennaio 2025 e riservata alle prime due del campionato in corso e alle finaliste di Coppa Italia.

Immaginabile la soddisfazione anche ai piani alti del club, dal momento che volare in Arabia Saudita permetterà, a prescindere dall’esito della competizione, di incassare un buon gruzzolo di milioni, importanti in chiave mercato e non solo, alla luce anche della recente sentenza sul “caso Ronaldo”.

Juventus, aspettando la Champions il futuro è adesso: il mercato entra nel vivo

La rete del polacco ex Napoli non ha comunque cancellato in un istante le perplessità che tifosi e addetti ai lavori nutrono sull’attuale gestione tecnica della Juventus, che anche a Roma ha subito per larghi tratti il gioco di una Lazio alla quale sono mancate le energie proprio nel momento chiave della gara.

Pertanto, aspettando la finale e l’esito del campionato, con la zona Champions League da blindare il prima possibile, i dirigenti della Juventus sono già al lavoro sottotraccia per pianificare la prossima stagione, che potrebbe vedere un nuovo allenatore in panchina, ma anche nuovi e inattesi leader in squadra. Ad anticiparlo è stato lo stesso Football Director Cristiano Giuntoli.

Mercato Juventus, Yildiz blindato: Giuntoli fa sognare i tifosi

Intervenuto a Sport Mediaset prima della partita contro la Lazio, infatti, l’ex dirigente del Napoli ha fatto… “catenaccio” sul futuro di Allegri, ma non su quello di Kenan Yildiz. Il gioiellino turco classe 2005 continua a lasciare il segno ogni volta entra in campo ed è destinato a diventare uno dei volti della nuova Juventus.

Con Yildiz il futuro lo abbiamo fatto questa estate quando gli abbiamo fatto 4 anni di contratto, vedendo le qualità che ha il ragazzo e lo ha dimostrato” ha detto Giuntoli.

Tutto qui? Niente affatto, perché il dirigente ha anticipato l’intenzione del club di allungare ulteriormente il contratto di Yildiz, che si prepara a firmare fino al 2028 con relativo adeguamento d’ingaggio, al fine di “dribblare” le sirene di mercato che arrivano da alcuni dei principali top club europei: “In futuro parleremo con lui per pianificare, ma abbiamo la volontà di farlo crescere con calma senza dargli troppe pressioni” ha aggiunto Giuntoli.