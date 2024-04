Lo strappiamo a una rivale: il Napoli fa la voce grossa | De Laurentiis apre il portafoglio e compra un top player

Napoli inarrestabile sul mercato. Dagli errori di programmazione a una squadra di nuovo pronta per lo scudetto.

Il segreto di una grande squadra a volte si nasconde nei piccoli dettagli. La stagione corrente sta vivendo la sua ultima fase e allora c’è chi sta già pensando alla prossima, con la convinzione di poter tornare in alto e lottare con le altre big per lo stesso obiettivo.

Il Napoli del presidente De Laurentiis è tra quelle realtà che non vede l’ora che finiscano presto i mesi di maggio e giugno. Dal 1° luglio la musica dovrà essere ben diversa. Ci sarà verosimilmente l’insediamento del nuovo ds Giovanni Manna e con lui arriveranno nuovi colpi di mercato.

Non è certamente un mistero che almeno un top player lascerà la Campania. Non si tratta soltanto di una questione economica ma anche di motivazioni e in tal senso ADL è stato chiaro. L’indiziato numero uno è Victor Osimhen, obiettivo dichiarato del PSG che sta giocando per vincere finalmente la sua prima Champions League.

Con quei milioni potrebbe arrivare David del Lille ma attenzione alle sorprese. In Serie A il prossimo passaggio di testimone potrebbe cambiare decisamente gli equilibri al vertice. Ecco di chi si tratta. Un giocatore, già decisivo nella sua attuale squadra, sta per diventare uomo copertina del prossimo calciomercato estivo.

Uno sgambetto in piena regola

All’interno di questa stagione hanno lottato per gli stessi obiettivi ma per l’anno prossimo la sfida sarà più ampia perché coinvolgerà anche il mercato. Fiorentina e Napoli sognano l’Europa dalla porta principale attraverso due filosofie e due progetti diversi.

C’è un filo che lega però le due città. Vincenzo Italiano, arrivato al capolinea della sua esperienza in viola, potrebbe diventare un nome caldo per la panchina che al momento è di Francesco Calzona.

Il giocatore ha detto sì

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la lista della spesa in casa Napoli prevede l’innesto di un difensore che conosca già bene il campionato italiano. Il primo nome è quello di Martinez Quarta della Fiorentina. C’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Il possibile arrivo di Vincenzo Italiano nel capoluogo campano agevolerebbe la trattativa. Per quanto riguarda i costi, il presidente De Laurentiis non si spingerà oltre i 10 milioni di euro. Una trattativa più che abbordabile in tempi di ristrettezze economiche. Uno dei grandi limiti del Napoli attuale, la difesa, verrebbe affrontato senza indugi.