Adesso è finita sul serio: Matteo Berrettini non ha più alcuna chance | Cancellato per sempre da tutte le liste

Il tennista romano è senza pace: dopo il trionfo a Marrakech spuntano nuovi contrattempi verso la faticosa risalita in classifica.

L’inizio della stagione sulla terra rossa è già stato piuttosto confortante per i tennisti italiani. Mentre prosegue il conto alla rovescia verso gli Internazionali di Roma e si avvicina l’appuntamento con il secondo Slam della stagione, le buone notizie per i colori azzurri già fioccano.

Jannik Sinner ha infatti raggiunto la semifinale al torneo di Montecarlo, circostanza che gli ha permesso di mantenere nel ranking ATP i punti conquistati un anno fa, quando a precludergli la finale fu Holger Rune. Quest’anno invece lo stop è stato imposto da Stefanos Tsitsipas e… dal giudice di sedia Aurelie Tourté.

L’altoatesino ha comunque già rimosso dalla mente lo scivolone della francese ed è pronto a concentrarsi sui prossimi obiettivi, ovvero il 500 di Madrid e il 1000 di Roma. Due tornei che, se vinti, potrebbero proiettarlo al vertice del ranking mondiale prima ancora di iniziare a giocare il Roland Garros, complici i forfeit in serie di Novak Djokovic.

Le buone notizie sulla terra arrivano però anche da Matteo Berrettini, che si è aggiudicato il 250 di Marrakech. In Marocco il tennista romano ha spezzato un digiuno di titoli che durava da quasi due anni. Era il giugno 2022 quando Matteo trionfò nell’arco di due settimane a Stoccarda e poi, per la seconda volta in carriera, al Queen’s.

Discese e risalite: aspettando il ritorno di Matteo Berrettini

La fine del tunnel sembrava vicina, invece la beffa sarebbe stata in agguato, dal momento che a causa del Covid-19 Berrettini fu costretto a rinunciare a Wimbledon, ritirandosi proprio a poche ore dal match di primo turno, un anno dopo la cavalcata conclusasi con la finale persa contro Djokovic.

Da quel momento il primo italiano capace di arrivare fino alla finale dei Championships ha conosciuto tanti altri momenti difficili, non solo sul piano sportivo. Se ha fatto scalpore la separazione dallo storico coach Vincenzo Santopadre, altrettanto rumore ha destato la rottura con Melissa Satta. La showgirl sarda, peraltro, sembra avere già cancellato il ricordo di Matteo…

Melissa Satta dimentica Berrettini: ecco il suo nuovo amore

Il settimanale ‘Chi’ ha infatti “sorpreso” l’ex Velina di Striscia La Notizia in vacanza a Madrid con Carlo Gussalli Beretta. Per il momento sembra trattarsi solo di un’amicizia, ma il gossip, si sa, corre veloce, pertanto più di qualcuno già immagina che il rampollo della famiglia proprietaria della nota azienda di armi, nonché fresco ex di Giulia De Lellis, sia il nuovo amore di Melissa.

Satta e Berrettini sono stati insieme per circa un anno, prima di decidere di separare le rispettive strade. Matteo non ha mai voluto parlare in pubblico della fine della storia, a differenza di Melissa, che ha comunque assicurato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex fidanzato, con il quale ha fatto a lungo coppia fissa sulle tribune di tanti tornei. Il cuore di Berrettini al momento sembra essere libero e nell’orizzonte di Matteo c’è solo il tennis. Dopo che la brutta tonsillite che gli ha impedito di partecipare a Madrid sarà alle spalle partirà infatti la “missione” Internazionali di Roma, dove Berrettini fruirà di una wild card qualora non riuscisse a qualificarsi per il tabellone principale.