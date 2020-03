Canusium Bike in lutto per la scomparsa di Vincenzo Pagano

A Canosa di Puglia è venuto a mancare all’affetto dei propri cari Vincenzo Pagano, padre di Vito che ricopre la carica di presidente dell’Asd Canusium Bike e di responsabile dell’organizzazione del Gran Premio Apertura-Memorial Michele Fontana per la categoria juniores (gara non disputata il 15 marzo scorso per l’emergenza sanitaria Coronavirus e in attesa di un recupero a data da destinarsi).

Vincenzo Pagano è scomparso all’età di 77 anni da grande appassionato e praticante delle due ruote che ha trasmesso questa passione al figlio Vito.

Tutto il ciclismo pugliese partecipa al dolore a fianco dei familiari più stretti del compianto Vincenzo, amico di tante avventure in bicicletta.