Orsolini? Non sappiamo cosa farne, Giuntoli è lapidario: il vero obiettivo è olandese | Pronti 10 milioni di euro

Giuntoli ha preso la sua decisione ufficiale: addio alla pista Orsolini, l’obiettivo di mercato è la stella olandese

La Juventus sta vivendo una stagione di passaggio, necessaria alla società per lavorare al meglio su quale strada sia necessaria intraprendere per far ritornare la Vecchia Signora ai livelli di un tempo, grazie all’assemblaggio di una rosa competitiva.

Gli obiettivi di questa stagione erano ben chiari, terminare tra le prime quattro in classifica, ottenendo la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e vincere un trofeo: un traguardo che Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, sta c’entrando in pieno.

Attualmente sono terzi in classifica di Serie A Tim e si sono recentemente qualificati alla finale di Coppa Italia, superando la Lazio nella doppia sfida in semifinale; un raggiungimento non banale, poichè ha sbloccato l’accesso alla prossima Supercoppa Italiana con il nuovo format a quattro squadre, dandole la possibilità di conquistare un altro trofeo.

Nel caso in cui gli obiettivi stagionali venissero rispettati, nonostante parte della tifoseria bianconera desideri un cambio panchina la prossima stagione, il mister toscano non può che essere confermato, firmando per la sua nona stagione alla guida della Juventus.

Rimodulazione degli ingaggi

La società bianconera non ha più il potere economico di un tempo, per tal motivo la dirigenza si sta muovendo insistenemente per abbassare l’elevato monte ingaggi dell’intera rosa, la cui somma di circa 140 milioni di euro ricopre la prima posizione in classifica tra tutte le squadre del campionato.

La volontà è di abbassare o al massimo non incrementare gli ingaggi dei calciatori già presenti, per i quali, in caso contrario, sarebbe complicata la permanenza con la casacca bianconera. Ad oggi sono molti gli interpreti in discussione, soprattutto i top player, le cui richieste di adeguamento non verrano prese in considerazione finchè non porteranno con costanza la Juve in Europa e a vincere nuovi trofei.

Il nuovo bomber

Con Federico Chiesa che ha reso decisamente sotto le aspettative nel suo nuovo ruolo da punta di fianco a Dusan Vlahovic e non sembra trovare una accordo con il club per il rinnovo, la Juventus sta ricercando un nuovo bomber; inizialmente il nome preferito era Riccardo Orsolini, ala italiana del Bologna, che sta disputando un’ottima stagione sotto la guida di Thiago Motta, ma la pista è stata abbandonata per la sua valutazione, ritenuta troppo alta.

L’ago della bussola si è però spostato su Tijjani Noslin, 24enne dell’Hellas Verona, arrivato nel mercato invernale, si è dimostrato uno dei calciatori più utili ai gialloblù grazie alla sua duttilità nel reparto d’attacco e ciò che rende ancor più felice il suo club ed i tifosi è che è costato zero, poichè la società cedente, il Fortuna Sittar, aveva un debito da ripagare con il Verona saldato proprio tramite l’olandese. La Juventus è molto interessata al classe 1999 ed è pronta a mettere sul piatto un’offerta di 10 milioni di euro per portarlo a Torino.