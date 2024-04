Italiano fa un favore a De Laurentiis: sbloccato il vero obiettivo per la panchina | In arrivo un Campione del Mondo

La stagione non è ancora finita, ma già impazza il mercato allenatori: il tecnico della Fiorentina dà il via a un clamoroso effetto domino.

La stagione calcistica 2023-’24 ha appena emesso il suo primo verdetto. L’Inter si è laureata campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, eguagliando… sé stessa, ma anche altre squadre rimaste nella storia della Serie A.

I nerazzurri erano già riusciti in quest’impresa nel 2007, venendo imitati poi dalla Juventus nel 2019 e appena 12 mesi fa dal Napoli. A un mese dalla fine del campionato sono però ancora tanti i nodi da sciogliere, dalla zona retrocessione fino alla definizione delle squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee.

La Serie A porterà almeno otto squadre nella stagione continentale 2024-’25, grazie al bonus del quinto posto Champions garantito dal ranking Uefa per nazioni, dove l’Italia è certa di occupare uno dei primi due posti al termine della stagione. Un risultato lusinghiero, che potrebbe fungere da paracadute per diverse big del campionato.

Dalla Lazio al Napoli, fino alla Fiorentina, sono infatti diverse le squadre che possono riuscire a strappare in extremis un posto nelle Coppe 2024-’25 pur al termine di un campionato non certo entusiasmante. E prendere parte o meno a una competizione europea può fare la differenza anche per la programmazione della prossima stagione.

Fiorentina e Napoli voltano pagina: nuovi allenatori in arrivo

I campioni d’Italia uscenti e la Viola sono infatti due tra le tante squadre che si apprestano a cambiare guida tecnica. Il mercato allenatori promette di regalare ad appassionati e addetti ai lavori una primavera quanto mai frizzante e ricca di colpi di scena, con grandi squadre pronte a voltare pagina e nomi blasonati che rischiano di andare incontro a pause forzate.

Non si possono neppure escludere a priori neppure inattesi scambi di panchine. Per saperne di più bisognerà aspettare la fine del campionato, ma alcuni punti fermi sembrano esserci già. Come la mancata riconferma di Francesco Calzona a Napoli, ma anche l’addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. E le voci sulla sua futura destinazione iniziano a circolare.

Bologna, Thiago Motta verso l’addio: scelta la nuova destinazione

Dopo due stagioni di Conference League con i viola, l’ex tecnico dello Spezia potrebbe fare il salto doppio fino alla Champions League per allenare il Bologna. I rossoblù avrebbero infatti individuato in Italiano il possibile erede di Thiago Motta, il cui nome è sul taccuino di diverse big della Serie A. Tra le quali la Juventus, ma anche il Napoli.

Ecco allora servito il domino delle panchine. Dopo aver pensato a lungo a Italiano, il presidente del Napoli De Laurentiis sembra infatti aver fatto rotta proprio su Thiago Motta. L’ex centrocampista, laureatosi campione del mondo per club con l’Inter nel 2010, potrebbe accettare di diventare protagonista del nuovo ciclo del Napoli, anche a costo di rinunciare a giocare la Champions, traguardo al quale il Bologna è vicinissimo.