Dal Real Madrid alla Juventus: svelata la sorpresa dell’estate | Al posto di Pogba il sostituto dei sogni

I bianconeri preparano l’assalto alla stella del Real Madrid. I dettagli di un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Dal Real Madrid alla Juventus, con la grande chance di dimostrare al mondo intero perché abbia calcato finora i palcoscenici più importanti e condiviso lo spogliatoio con grandi campioni. La stella non è felice e non può spegnersi proprio adesso. Il mercato può risollevare la sua carriera.

Nel calcio esistono infinite possibilità di riscatto e per il calciatore la prossima dovrà essere la stagione del rilancio. In Spagna non è riuscito a imporsi ma il talento non si discute. Il rammarico più grande è forse quello di non aver preso parte al processo di rigenerazione del club più importante al mondo.

Questione di tempo ma anche di coincidenze. Carlo Ancelotti sa di poter contare su campioni incredibili e il fatto che chiami spesso dalla panchina gente che ha calcato centinaia di volte certi palcoscenici, fa capire quanto possa pesare la camiseta blanca quando il gioco si fa duro.

Adesso però è arrivato il momento delle scelte e per il bene del club chi non trova spazio deve cercare una soluzione alternativa, anche se temporanea. In Serie A i bianconeri possono accogliere a braccia aperte un giocatore straordinario.

L’identikit perfetto

Giovane, dotato di grandi mezzi tecnici e soprattutto determinato a riscrivere la sua storia personale. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici, con quei 98 minuti complessivi collezionati in campo che non possono essere soddisfacenti.

Ora la grande chance di riscrivere il proprio cammino. Basterebbe così poco per ritrovare il sorriso e magari convincere gli spagnoli a richiamarlo al termine del percorso di maturazione. Secondo quanto riportato in Spagna da Defensa Central, il futuro della stellina Arda Güler sarà probabilmente lontano da Madrid.

Il dopo Pogba è servito

L’abbiamo visto anche con Brahim Diaz, riserva di lusso dei Blancos ma passato dal campionato italiano per farsi le ossa e ritrovare la giusta confidenza col ritmo partita. Anche per Arda Güler quei minuti in campo farebbero molto comodo e la Juventus potrebbe pensarci.

Per il momento si tratta solo di una suggestione di mercato ma il turco in Spagna farebbe una enorme fatica a imporsi a causa della presenza di mostri sacri davanti a lui. Anche Carlo Ancelotti si sarebbe ormai convinto a lasciar partire (in prestito) l’ex Fenerbahçe. Sarà lui il dopo Pogba a Torino? I giocatori di talento sono i benvenuti nel nostro campionato.