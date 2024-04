Vendetta Milan, la batosta del derby è ormai alle spalle | L’Inter resta a guardare: è fatta per un colpo galacticos

Smaltita la delusione per aver visto i cugini festeggiare lo scudetto, i dirigenti rossoneri programmano già il primo colpo di mercato.

Dal sogno di una primavera da protagonisti all’incubo di un finale di stagione da comprimari, e soprattutto senza più alcun obiettivo concreto da raggiungere il passo è stato breve. Troppo breve secondo i dirigenti del Milan, pronti a una nuova rivoluzione.

Eppure, dodici mesi fa di questi tempi lo scenario in casa rossonero non era migliore. Pur senza la certezza di chiudere tra le prime quattro in campionato e freschi di eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter, i vertici del club rossonero decisero di rinnovare la fiducia al tecnico Stefano Pioli.

Il campionato si sarebbe poi concluso con un amaro 5° posto, prima della “promozione” garantita dalla penalizzazione inflitta alla Juventus, ma l’idea fu quella di dare continuità al progetto tecnico e di affidare all’allenatore una rosa rinnovata, se non rivoluzionata nonché, almeno nei piani del club, rinforzata.

La storia della stagione che va a concludersi avrebbe però visto un Milan mai in corsa per lo scudetto, eliminato subito dalla Champions, fermatosi troppo presto in Coppa Italia e a un passo dalle semifinali di Europa League. Con l’”aggravante” di non essere riusciti ad evitare la festa scudetto dell’Inter proprio nel derby.

Milan, dalla delusione al mercato: dirigenza al lavoro aspettando il nuovo allenatore

A pagare il conto sembra dover essere proprio Pioli, ma a quanto pare neppure i big della squadra sono al sicuro. Del resto il rendimento di alcuni top players è in picchiata da tempo, pertanto tutto sembra possibile in un’estate che, come anticipato dai dirigenti del Milan, sarà comunque all’insegna solo di qualche ritocco dopo le tante operazioni della scorsa stagione.

Il pass per la prossima Champions già in tasca può diventare l’alleato più prezioso sul mercato nella caccia mirata ai rinforzi che dovranno rendere più omogena in tutti i reparti la rosa a disposizione del nuovo allenatore. Una delle idee al vaglio degli uomini-mercato del Milan sembra essere quella di pescare nei top club europei a caccia di giocatori da rilanciare.

Mercato Milan, si guarda in casa Real Madrid: idea Ceballos per il centrocampo

Uno dei profili giusti per il nuovo corso dei rossoneri potrebbe allora essere Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo classe ’96 è in forza al Real Madrid dal 2021, ma non è certo centrale nei piani di Carlo Ancelotti. Il minutaggio di questa stagione lo conferma, con poco più di 500 minuti disputati tra tutte le competizioni e solo una manciata di gare giocate da titolare.

In casa Milan c’è la consapevolezza di dover operare in tutti i reparti per provare a colmare il gap dall’Inter, evidente non solo per i sei derby persi consecutivamente. Ceballos può dare al centrocampo quel quid mancante in termini di esperienza internazionale, ma anche qualità tecniche e duttilità, avendo ricoperto in carriera più ruoli nella mediana, dal regista alla mezza punta ed essendo adattabile a un centrocampo a due o a tre. Il contratto in scadenza nel 2027 non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Il Real è pronto a trattare la cessione, a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.