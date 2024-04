‘Il suo cartellino vale molto di più’: Inter gelata, questa non ci voleva | Per averlo ora serve un miracolo

Nerazzurri a caccia di rinforzi per tornare in finale di Champions. Per il prossimo colpo servirà uno sforzo particolare.

Adesso arriva il bello ma anche il difficile. L’Inter si prepara a festeggiare con i propri tifosi il traguardo della seconda stella al termine di una cavalcata straordinaria. Dopo il dominio del Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia, ecco quello nerazzurro.

Lautaro e compagni hanno letteralmente insegnato calcio a tutti in Italia, dovendo cedere il passo soltanto a un Atletico Madrid che si è dimostrato più affamato e determinato dei nerazzurri. L’obiettivo della stagione in fondo era proprio questo e nessuno si è mai nascosto da questo punto di vista.

Lo scudetto numero 20 è arrivato al termine di un percorso incredibile. I meriti sono da dividere tra giocatori, tecnico e società. Persino le parole del presidente Steven Zhang, costretto a festeggiare a distanza, vanno nella direzione di un’Inter determinata a continuare il proprio ciclo.

Negli ultimi 5 anni sono arrivati infatti ben 6 trofei e una finale di Champions. Chi aveva dubbi sulla macchina interista si è dovuto ricredere in fretta. Per continuare a vincere serviranno rinforzi e il duo Marotta-Ausilio è già al lavoro per consegnare a Mister Inzaghi un rinforzo per ruolo.

La ciliegina sulla torta

È stato in primis lo scudetto di Simone Inzaghi. Il tecnico è cresciuto davvero tanto soprattutto dal punto di vista caratteriale, sapendo gestire uno spogliatoio di grandi giocatori. Anche la dirigenza è stata davvero brava a non lasciarsi condizionare dalle voci di un possibile esonero.

Oltre la tempesta si è intravista la possibilità di uno scudetto storico perché arrivato prima dei rivali rossoneri. Ora è tempo di celebrare i nerazzurri e regalare al tecnico la ciliegina su una torta già molto ricca. Ora arriva il bello ma anche il difficile.

Gudmundsson costa di più

Tra i calciatori in orbita Inter continua ad esserci quell’Albert Gudmundsson che sa abbinare come pochi gol e assist nel nostro campionato. L’ad del Genoa Blazquez però se lo tiene stretto e a Caught Offside frena i facili entusiasmi. Le sue parole allontanano le big?

“Trenta milioni per lui? Dovremo trovare il giusto bilanciamento tra quello che vuole Albert e quello che vogliamo noi. Come per Dragusin la situazione che garantisce le migliori condizioni per tutte le parti”. Sull’attaccante si potrebbe scatenare un’asta, con il prezzo del giocatore destinato a salire. Cosa faranno a quel punto l’Inter e Marotta?