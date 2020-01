Serie BKT: Perugia-Livorno 1-0

Il Perugia torna al successo casalingo. Mell’ultimo posticipo della 21/esima giornata Serie B, i Grifoni hanno batttuto il Livorno 1-0.

La squadra allenata da Cosmi domina per tutto il primo tempo e sfiora il vantaggio con Melchiorri , poi con Mazzocchi. Il vantaggio al 29’, assist di Micolussi Caviglia , Melchiorri fa 1-0.

Sul taccuino del match solo un’occasione per il Livorno con Murilo, con Vicari a chiudergli lo specchio della porta. . Nel finale Carraro rischia l’espulsione per un brutto fallo: l’arbitro Prontera è clemente e estrae solo il giallo. Il Livorno tenta il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti, ma non basta. I labronici sempre più ultimi in classifica appena 13 punti.

