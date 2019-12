Serie BKT – Risultati 19/esima Giornata

Poker del Benevento all’Ascoli con tripletta di uno scatenato Sau. Il Pordenone vince 1-0 contro la Cremonese e riscatta il ko di Salerno. Il Crotone sale al terzo posto dopo il successo 3-0 con il Trapani. Colpi esterni di Entella e Venezia rispettivamente con Cittadella e Perugia. Tre punti importanti per Spezia e Juve Stabia, che in casa regolano Salernitana e Cosenza

PESCARA-CHIEVO 0-0

CITTADELLA-ENTELLA 1-3

12′ aut. Frare (E), 67′ Chiosa (E), 85′ Proia (C), 90′ De Luca (E)

CROTONE-TRAPANI 3-0

48′ Messias (C), 78′ Mazzotta (C), 83′ rig. Simy (C)

JUVE STABIA-COSENZA 1-0

90′ rig, Forte (J)

PISA-FROSINONE 0-0

PERUGIA-VENEZIA 0-1

25′ Montalto (V)

PORDENONE-CREMONESE 1-0

10′ Ciurria (P)

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

5′ Ragusa (SP), 83′ Gyasi (SP), 85′ Jallow (SA)

EMPOLI-LIVORNO 1-1

19′ rig. Marras (L), 24′ Mancuso (E)

BENEVENTO-ASCOLI 4-0

33′ Tuia, 65′, 90+2′, 90+4′ Sau

La Classifica