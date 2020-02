Serie A Tim: Genoa-Cagliari 1-0

Nella 23.ma giornata di Serie A, il Genoa batte il Cagliari 1-0. La squadra di Nicola mette nel carniere tre puti importanti in ottica salvezza, salendo a quota 19 punti.

Il gol che decide la partita lo segna Pandev – appena entrato al posto di Ghiglione – al 43′ del primo tempo con un tiro-cross velenoso che beffa Cragno. Nella ripresa la reazione della banda di Maran si stampa poi sulla traversa di Nainggolan, il belga amminito ,in diffida salterà la sfida di domenica contro ilNapoli.

IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0

Genoa (3-5-2): Perin ; Biraschi , Soumaoro , Masiello ; Ghiglione (39′ Pandev ), Sturaro , Schone (6′ Ankersen ), Radovanovic , Criscito ; Pinamonti (29′ st Cassata ), Sanabria .

A disp.: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli. All.: Nicola

Cagliari Cagliari (4-3-1-2): Cragno ; Cacciatore (24′ Mattiello ), Pisacane , Klavan (32′ st Gaston Pereiro ), Pellegrini ; Faragò (14′ Walukiewicz ), Nandez , Ionita ; Nainggolan ; Joao Pedro , Simeone

A disp.: Olsen, Paloschi, Birsa, Lykogiannis, Ragatzu. All.: Maran 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 43′ Pandev (G)

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G); Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)