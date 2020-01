Corini: giocare bene e non portare a casa alcun punto è frustante

Perdere in questo modo è sicuramente frustrante per noi, anche in relazione alla prestazione offerta.

Nella sofferenza, però, dobbiamo continuare a produrre questo tipo di calcio. Siamo noi gli artefici del nostro destino e continuare così nelle prossime partite”. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta a Sky Sport la sconfitta di misura contro il Milan.

“Tonali? E’ un talento straordinario e lo dimostra anche con l’applicazione quotidiana. Ci darà una mano nella strada verso la salvezza. Stasera vedere tutto quel pubblico al Rigamonti è stato davvero emozionante, non dobbiamo mollare”, conclude l’allenatore delle ‘rondinelle’