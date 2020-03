Premier League: Leicester-Aston Villa 4-0

Sorride il Leicester per la vittoria in Premier League dopo due pareggi e due sconfitte, battendo 4-0 in casa l’Aston Villa nel posticipo della 29/a giornata.

I tre punti portano le Foxes a quota 53 in classifica, terzo posto rafforzato a +5 sul Chelsea e a +8 sullo United, quinto.

Leicester in vantaggio al 40′ con Barnes grazie anche ad un errore del portiere ospite Reina. Nella ripresa entra in campo Vardy reduce da un infortunio e segna due volte, su rigore al 18′ e quindi al 34′. Anche Barnes fa doppietta, chiudendo il conto al 40′.