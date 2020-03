Premier League: Liverpool sconfitto dal Watford 3-0

Bruta sconfitta subita dal Liverpool. In Premier League , dopo oltre un anno i Reds sco0nfitti dal Watford 3-0.

E’ un risultato pesante, che non intacca il dominio in patria del club campione d’Europa e del mondo in carica (è ancora a +22 sul Manchester City che è secondo) ma preoccupa Klopp in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid.

Un match da dimenticare , la difesa sotto accusa , troppo leggera per gli attaccanti del Watford terz’ultimo in classifica. La s quadra della famiglia Pozzo , festeggia i tre punti grazie alla doppietta del 22enne bomber del Senegal Ismaila Sarr e al gol di Deeney.