Premier League: Manchester City-Leicester 3-1

Vittoria pre-mataliza del Manchester City nel bih match contro il Leicester . il match è terminato 3-1 a favore dei Citizen e portandosi a-1 dal secondo posto in classifica occupato proprio dalle Foxes. Vardy, in gol al 22′, sembrava aver messo sul giusto binario per il Leicester, ma la squadra di Guardiola ha ribaltato tutto già prima dell’intervallo grazie alle reti di Mahrez al 32′ e Gundogan al 40′. La terza rete per i Citizens, che restano comunque a -11 dalla vetta, è stata siglata da Gabriel Jesus al 24′ della ripresa.

Il quadro della 18/ma giornata