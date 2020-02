L’Ax Milano esce sconfitta (96-102) dalla sfida in Eurolega. Contro l’Alba Berlino, ultima in classifica e perde l’occasione ibiettivo play off

La squadra di Messina concede addirittura la tripla cifra di punti agli ospiti (96-102), non riuscendo a portare mai la giusta pressione sugli esterni, dove Eriksson (22, con 4/9 da tre) è chirurgico. La differenza sta tutta lì: l’Alba che chiude sfiorando il 50% dall’arco (10/22), Milano scollina poco oltre il 30% (12/33).