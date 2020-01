Omaggio a Kobe Bryant anche agli Australian Open di tennis, dove si gioca l’ottavo di finale tra il campione spagnolo Rafa Nadal e il beniamino locale Nick Kyrgios.

Quest’ultimo è sceso in campo per il riscaldamento e per le foto di rito prima del match indossando una maglietta gialla con il n. 8, per ricordare l’analoga divisa indossata a lungo dall’ex campionissimo dei Lakers morto tragicamente ieri sera.