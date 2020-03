Corsi di Aggiornamento Nazionali F.P.I. in modalità e-learning per Aspiranti Tecnici, Tecnici e Maestri nelle giornate del 6 aprile e 20 aprile 2020.

La FPI informa che il Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi ha programmato lo svolgimento di 2 Stage di aggiornamento nazionali a titolo gratuito, valevoli per il mantenimento della qualifica come previsto dall’art. 25 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, che saranno effettuati in modalità e-learning, in diretta streaming sul canale YouTube-FPI, nelle giornate del 6 aprile e del 20 aprile 2020.INFO E SCHEDA DI ISCRIZIONE CLICCA FLIE DI SEGUITO:

Tali Stage si articoleranno secondo i seguenti programmi:

1° Stage di Aggiornamento Nazionale F.P.I.

6 aprile 2020

CLICCA QUI PER LINK YOUTUBE

“La programmazione dell’allenamento in prossimità della gara: il Tapering”

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione allo Stage in oggetto dovrà avvenire attraverso l’invio (esclusivamente via e-mail tecnici.sportivi@fpi.it), entro e non oltre il 3 aprile p.v., della sola domanda di adesione (vedi allegato) la quale dovrà essere obbligatoriamente compilata in tutti i campi richiesti.

Orario svolgimento corso:

Tale Stage avrà luogo il giorno 6 aprile p.v., in modalità e-learning dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Relatori:

L’introduzione ai lavori sarà a cura del Coordinatore Nazionale dell’ Esecutivo Tecnici Sportivi, il Prof. Renato Biagio Zurlo. Il Relatore sarà il Prof. Renato Manno, Componente della Sezione Studi e Ricerche e Docente della Scuola dello Sport del CONI.

2° Stage di Aggiornamento Nazionale F.P.I.

CLICCA QUI PER LINK YOUTUBE

20 aprile 2020

“L’allenamento della forza, generale e specifica, preparazione con l’obiettivo della gara”

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione allo Stage in oggetto dovrà avvenire attraverso l’invio (esclusivamente via e-mail tecnici.sportivi@fpi.it), entro e non oltre il 17 aprile p.v., della sola domanda di adesione (vedi allegato) la quale dovrà essere obbligatoriamente compilata in tutti i campi richiesti.

Orario svolgimento corso:

Tale Corso avrà luogo il giorno 20 aprile p.v., in modalità e-learning dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Temi e Relatori:

L’introduzione sarà a cura del Coordinatore Nazionale dell’ Esecutivo Tecnici Sportivi, il Prof. Renato Biagio Zurlo. Il Relatore sarà il Prof. Renato Manno, Componente della Sezione Studi e Ricerche e Docente della Scuola dello Sport del CONI.

Modalità di accesso al canale YouTube -FPI per la fruizione degli Stage.

Per accedere alla diretta streaming, i corsisti, una volta effettuata l’iscrizione tramite le modalità descritte in precedenza, si dovranno collegare online nelle giornate di svolgimento degli Stage, sul canale YouTube – FPI e confermare la propria presenza scrivendo obbligatoriamente il proprio nome e cognome, all’ interno della chat della diretta, dove sarà possibile anche uno spazio di interazione con il Docente attraverso possibili domande.

A fine corso sarà richiesta la compilazione di un questionario per una verifica per l’interesse del corso, conoscenze acquisite e qualità del servizio.