Italia Polo Challenge – Cortina 2020 Sabato 22 febbraio debutto a Fiames

Durante il week end di Carnevale a Cortina d’Ampezzo arriva il polo sulla neve in versione novità. La proposta di Italia Polo Challenge – Cortina 2020 è allettante e promette sicuro successo di pubblico, glamour, divertimento e grande spettacolarità.

La partita, programmata con la formula dell’Arena Polo (tre giocatori per polo team, contesto raccolto con dimensioni del campo ridotte, massima visibilità per gli spettatori) sarà giocata al campo sportivo di Fiames da due squadre di professionisti argentini e si prospetta come un vero e proprio match test.



Il terreno di gara dello stadio di atletica, debitamente preparato con il fondo battuto dal lavoro dei gatti delle nevi, sarà il fulcro dell’atteso incontro che è programmato per sabato 22 febbraio dopo il tramonto.

In chiusura della partita, nel puro stile del mondo del polo, la serata proseguirà nel segno della festa nell’accogliente tensostruttura allestita a bordo campo per l’occasione. Sorprese d’autore firmate dai più apprezzati chef della vallata, bollicine, dj set e tanta allegria per festeggiare il ritorno nella Regina delle Dolomiti di uno sport che già dalla fine degli anni ’50 ha trovato a Cortina un palcoscenico di straordinaria valenza.

L’evento è organizzato da Italia Polo Challenge e dal Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri, con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e della Federazione Internazionale Polo.

Del comitato promotore fanno parte Marco Di Paola Presidente FISE, Simone Perillo Segretario Generale FISE, Alessandro Giachetti responsabile Dipartimento Polo FISE, Patricio Rattagan Italia Polo Challenge, Enrico Meneghetti e Fabrizio Paratore.



Gianpietro Ghedina – Sindaco di Cortina d’Ampezzo

È un grande piacere per il Comune di Cortina d’Ampezzo ospitare e sostenere un così importante evento, che inserisce la Regina delle Dolomiti in un circuito internazionale di prestigio. L’Amministrazione comunale e tutto il territorio hanno colto prontamente l’opportunità di un ritorno del Polo su neve, questa volta in località Fiames: siamo certi possa essere l’inizio di una nuova stagione di grandi appuntamenti, in linea con il profilo di una destinazione di eccellenza come da sempre è Cortina.



Marco Di Paola – Presidente FISE

È certamente un ritorno piacevole e molto atteso quello del polo a Cortina che rappresenta una meta turistica italiana tra le più celebrate nel mondo. Abbiamo apprezzato l’entusiasmo che l’amministrazione locale, e in primis il sindaco Gianpietro Ghedina e il suo vice Luigi Alverà, ha manifestato quando è stato recentemente presentato il progetto. È una grande soddisfazione pensare alla ripresa di una tradizione così importante e anche allo sviluppo di programmi futuri che sono legati alla presenza del polo sulla neve ai Giochi Olimpici Invernali. La nostra Federazione, insieme alla Federazione Internazionale Polo, si è fatta promotrice nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale dell’inserimento di questa disciplina nel programma a cinque cerchi e la ripresa dell’attività del polo invernale a Cortina è certamente un complemento importante per la riuscita di questo ambizioso quanto affascinante progetto. Vogliamo considerare questo show come un momento di grande promozione per il polo sulla neve e un tributo alla tradizione ampezzana.



Simone Perillo – Segretario Generale FISE

Sognare è sempre lecito e il pensiero che il polo su neve possa trovare uno spazio nel programma dei Giochi di Cortina 2026 ci motiva più che mai. Dopo molti, troppi anni di assenza, giocatori e polo pony torneranno a dare spettacolo in un contesto davvero speciale come quello delle Dolomiti Ampezzane. L’appuntamento con Italia Polo Challenge – Cortina 2020 nello stadio di Fiames si preannuncia come imperdibile… Quella che è stata progettata per il 2020 sarà una edizione pilota di un progetto a lungo termine che getterà le basi per il ritorno all’organizzazione, in un vicinissimo futuro, di un tradizionale torneo internazionale. Cortina e il polo: avanti tutta!



Alessandro Giachetti – responsabile Dipartimento Polo FISE

Cortina ha un solido legame con il polo sulla neve che per molti anni è stato organizzato sul lago ghiacciato di Misurina, più recentemente a Fiames, e agli esordi (1985) sul lago ghiacciato di Landro. L’appuntamento, a latere delle attività di sci, è stato sempre uno dei momenti più attesi della stagione invernale. Questa volta presenteremo una formula diversa rispetto al classico torneo su più giornate che intendiamo riproporre già dal prossimo anno: una sola partita di Arena Polo, giocata da professionisti argentini di alto spessore. L’Arena Polo è una specialità molto spettacolare che sta prendendo piede in tutto il mondo, compresa l’Argentina, patria di questa disciplina, perché consente di utilizzare campi più piccoli e avvicina di molto il gioco al pubblico.



Patricio Rattagan – Italia Polo Challenge

Italia Polo Challenge è un’organizzazione nata per la promozione del polo che è stata tenuta a battesimo dall’entusiasmo di un gruppo di grandi appassionati. Abbiamo puntato su eventi in location centrali e di grande effetto e ad un format di esibizioni e tornei che, al di là dell’alto profilo tecnico, potesse contemporaneamente garantire al pubblico una accoglienza curata e massimo coinvolgimento. Le due esperienze realizzate a Roma, l’ultima delle quali la passata primavera a Villa Borghese durante il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, sono state gratificanti e di grande successo. Cortina è una stupenda occasione perché ci sono tutti gli elementi per assicurare un grande spettacolo. La collaborazione fattiva della FISE e l’accoglienza entusiasta delle autorità comunali sostiene ogni preoccupazione per un grande impegno che, sono sicuro, ci ripagherà con altrettanto grande soddisfazione.