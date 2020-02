Champions League: Atalanta , serata magica! 4-1 al Valencia

Champions League, Atalanta-Valencia 4-1.Doppietta di Hateboer, gol di Ilicic e Freuler nell’andata degli ottavi di finale. Cheryshev per il Valncia accorcia per gli spagnoliL’Atalanta non poteva fare meglio a scrivere un’altra pagina nella storia del club bergamasco. A San Siro la Dea gioca un grande match e travolge 4-1 il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Oltre 45mila spettatori sugli spalti del Meazza, hanno accompagnato il successo nel match d’andata ad eliminazione diretta contro il Valencia. Tutti protagonisti in prima linea i nerazzurri , con Hans Hateboer autore di una doppietta (16’: fuga di un incontenibile Gomez che ha liberato al centro l’olandese; 63’ dopo un velo di Ilicic a metà campo su filtrante di Pasalic che ha liberato l’olandese nella cavalcata in solitaria contro l’estremo difensore. Il Valencia ha risposto con un opalo pieno con Torres su dormita generale degli atalantini sugli sviluppi di un calcio di punizione. Prima del riposo al (42’) ci pensa Ilicic ha dare un senso alla gara: lo sloveno controlla al limite e di destro spara un tiro teso non molto angolato che sorprende un indeciso Domenech.

Il poker lo ha calato Freuler , con una magia a giro da fuori area al (57’). Cheryshev firma la rete per gli spagnoli, poi Gollini blinda il risultato.

IL TABELLINO

ATALANTA-VALENCIA 4-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini ; Toloi , Palomino , Caldara (30′ st Zapata ); Hateboer , De Roon , Freuler , Gosens ; Pasalic (46′ st Tameze ), Gomez (36′ st Malinovskyi); Ilicic . A disp.: Sportiello, Czyborra, Castagne, Muriel. All.: Gasperini

Valencia (4-4-1-1): Domenech ; Wass , Diakhaby , Mangala , Gaya ; Torres , Parejo , Kondogbia 6, Soler ; Guedes (19′ st Cheryshev ); Gomez (28′ st Gameiro ). A disp.: Cillessen, Thierry, Costa, Sobrino, Molina. All.: Celades

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 16′ Hateboer (A), 42′ Ilicic (A), 12′ st Freuler (A), 18′ st Hateboer (A), 22′ st Cheryshev (V)

Ammoniti: Hateboer (A)