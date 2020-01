Serie A: Lazio – Sampdoria 5-1. Tris di Ciro Immobile

Continua senza sosta la serie positiva di vittorie da parte della Lazio. Nell’anticipo della 19/esima Giornata di Ritorno , i bianocelseti rifilano cinque golalla Sampdoria.

Per la squadra d Inzaghi è l’undicesimo successo consecutivo.

All’Olimpico ai biancocelesti bastano 20′ per archiviare la pratica. Caicedo apre la marcature al 7′, poi sale in cattedra Immobile, che segna la gara con una tripletta (17′, 20′, 65′). In mezzo una rete di Bastos al 54′. Per la Samp a segno Linetty (70′). Al 74′ espulso Chabot.

IL TABELLINO

LAZIO-SAMPDORIA 5-1

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Patric , Acerbi (21′ st Vavro ), Radu (4′ st Bastos ); Lazzari , Milinkovic , Leiva , Luis Aberto , Jony ; Caicedo (13′ st Adekanye ), Immobile .

A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, D. Anderson, Parolo, Berisha, Minala, A. Anderson, Correa. All.: Simone Inzaghi 7

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski , Colley , Chabot , Murru ; Thorsby , Vieira , Linetty , Jankto (1′ st Ekdal ); Gabbiadini (26′ st Bonazzoli ), Caprari .

A disp.: Seculin, Falcone, Augello, Regini, Rocha, Bertolacci, Leris, Rigoni, Maroni, Quagliarella. All. Claudio Ranieri 4,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 7′ Caicedo (L), 16′ rig. Immobile (L), 20′ Immobile (L), 9′ st Bastos (L), 20′ st rig. Immobile, 25′ st Linetty (S)

Ammoniti: Adekanye (L); Vieira, Colley (S)

Espulsi: 29′ st Chabot (S) – intervento pericoloso