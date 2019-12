Serie BKT – Giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo 18/esima Giornata Serie BKT

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 40° del secondo tempo, in occasione della ripetizione dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte della propria squadra, gridato in direzione di un Assistente espressioni offensive nei conf ronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARAMU Mattia (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ERLIC Martin (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occ asione da rete.

LARIBI Karim (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUCCINI Mirko (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

DE VITIS Alessandro (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONNELLI Lorenzo (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TAUGOURDEAU Anthony (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALZANIA Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzion