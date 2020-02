Paolo Maldini non accende le polemiche, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia:

“Come commento l’episodio del rigore per il mani di Calabria? E’ una situazione da interpretare. Non voglio soffermarmi sugli squalificati e gli episodi. Sono qui per fare i complimenti al Milan e a Pioli, abbiamo fatto una grande partita contro una Juve fortissima e meritavamo di vincere”