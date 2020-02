Serie C: Ternana in affanno. La Virtus Francavilla si impome 2 a 0 al “Liberati”

Rossoverdi ormani progionieri dei propri demeriti offensivi. Dopo la Reggina eè in fuga anche il Bari Ternana troppo brutta ed inconsistente per esser vera e con una marea di difetti per potere puntare in alto ed essere protagonista del campionato nonostante il desiderio di società, squadra e tifosi fosse diverso prima della gara odierna.

La sconfitta per 2 a 0 contro la Virtus Francavilla è meritata per una squadra senza ritmo e idee, che è andata a sbattere sul “muro” avversario, che ha preso letteralmente a pallonate senza trovare la pur minima soluzione per migliorare l’ormai nota sterilità offensiva non certo da ambizioni di passaggio di categoria.

La Ternana, inoltre, non segna dalla quarta gara di fila e la difesa va ko.

Ternana in campo con il 4-3-1-2 nella partita, che la vedeva opposta alla Virtus Francavilla: Iannarilli tra i pali, Parodi e Mammarella esterni in difesa con la coppia centrale formata da Russo e Bergamelli. Mediana di centrocampo a tre con Defendi, Palumbo e Verna negli interpreti, Partipilo in “versione” trequartista da raccordo alle due punte di ruolo Marilungo e Vantaggiato.

La Virtus Francavilla è scesa sul terreno di gioco del “Libero Liberati” con un modulo di gioco diverso rispetto alla Ternana, ovvero il 3-5-2, composto da Poluzzi in porta, diesa a tre con Tiritiello, Marino e Caporale, folto centrocampo con 5 Di Cosmo, Mastropietro, Zenuini, Risolo ed Antonino Gallo, in attacco la coppia formata da Perez e Vazquez.

Al 17′ gli ospiti del Francavilla si sono portati inaspettatamente in vantaggio usufruendo di un calcio di rigore per un fallo di mano di Russo in area.

Alla trasformazione si è incaricato Vazquez, che ha spiazzato Iannarilli tirando forte alla sinistra del portiere della Ternana trafitto questa volta inesorabilmente.

La Ternana, dal canto, aveva affondato al 5′ con una triangolazione in area di Partipilo e Vantaggiato, che si è conclusa con un nulla di fatto e poi ancora Vantaggiato, dopo il goal subito dai rossoverdi, ha calciato alto da buona posizione per quello che sembrava un calcio di rigore in movimento.

Al 28′ la formazione pugliese è andata ad un passo dal raddoppio, scaturito da un cross dalla destra, che ha “pescato” Vazquez al centro dell’area di rigore.

Il tiro dell’attaccante, a tu per tu con Iannarilli, si è stampato sulla traversa.

Nel finale di primo tempo, la Ternana è riuscita ad “aumentare i giri” premendo un po’ di più facendo pervenire palloni in area di rigore avversaria impegnato la difesa della Virtus Francavilla in attesa di avere una maggiore pericolosità.

Al 36′ da un cross del rossoverde Parodi è arrivata una buona opportunità per la Ternana frutto però di una deviazione della difesa avversaria, che ha costretto il portiere Poluzzi a fare gli “straordinari” per alzare il pallone oltre la traversa.

Nel secondo tempo la Ternana ha provato a “prendere le redini” dell’incontro assediando il “fortino” pugliese con tanta fatica, però, visto il periodo poco prolifico dei rossoverdi sia nelle conclusioni in porta, che nell’ultimo passaggio.

Anzi la formazione rossoverde ha dovuto fronteggiare le ripartenze degli ospiti.

I cross degli uomini della Ternana di sono spesso e volentieri infranti sullo “scoglio” pugliese con la difesa biancoceleste abile nel colpo di testa e nel “murare” le velleitarie conclusioni da fuori area di una squadra poco incisiva.

Al 12′ il raddoppio del Francavilla a messo ancora di più a “nudo” tutti i problemi della Ternana, una “squadra che sogna, ma non ha tutti i mezzi e le caratteristiche per sognare” trafitta da Marino lasciato solo in mezzo all’area.

È comunque l’attacco la fase di gioco che lascia più interdetti per una squadra, quella rossoverde, che fa troppo fatica per “fare breccia” nelle difese altrui.

L’allenatore Gallo ha provato a cambiare facendo “staffette” a centrocampo ed in attacco, visto l’inconsistenza del gruppo eccezion fatta per un acuto del neo entrato Torromino solamente al 27′ con deviazione di Poluzzi sul palo.

Alla mezz’ora ci ha provato Partipilo, ma il portiere è stato bravo a respingere.

L’ultimo brivido l’ha provocato Torromino, ma Poluzzi non si è fatto sorprendere.

IL TABELLINO

TERNANA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-2

TERNANA (4-3-1–2): Iannarilli, Parodi, Russo, Bergamelli, Mammarella (12′ st. Ferrante), Defendi, Palumbo (22′ st. Furlan), Verna, Partipilo, Marilungo (12′ st. Celli), Vantaggiato (22′ st. Torromino). All. F. Gallo

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi, Tiritiello, Marino, Caporale, Di Cosmo (47′ st. Sparandeo), Mastropietro (25′ st. Castorani), Zenuini, Risolo (25′ Albertini), Gallo (34′ st. Nunzella), Perez, Vazquez (34′ st. Marozzi).All. Gnobili

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata

ASSISTENTI: Luca Dicosta (Novara); Francesco Perrelli (Isernia)

RETI: 17′ pt. Vazquez (V. Francavilla) su calcio di rigore, 11′ st. Marino (V. Francavilla)

AMMONITI: Vazquez (V. Francavilla); Russo (Ternana); Risolo (V. Francavilla); Marilungo (Ternana); Poluzzi (V. Francavilla)

RECUPERO: 0′ pt.; 6′ st.

ANGOLI: 12 a 3 per la Ternana

Stefano Giovagnoli