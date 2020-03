Dal 23 aprile in libreria VITTORIE IMPERFETTE Storie di donne e uomini che non si sono arresi di FEDERICO VERGARI

Venti brevi biografie, venti vite di atleti che non si sono mai arresi davanti a nulla e anche quando sarebbe stato più facile mollare tutto, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti. La vita era in debito e loro le hanno presentato il conto. Da Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, passando per Novak Djokovic e Federica Pellegrini.

Tra infortuni, guerre, conflitti interiori, lotte per l’emancipazione femminile e incidenti i protagonisti di questo libro hanno saputo trovare le motivazioni per riscrivere la propria esistenza sportiva e non solo.

Storie che raccontano anche la diversa abilità, la parificazione dello sport tra uomo e donna e l’emancipazione femminile in alcuni sport da sempre appannaggio esclusivo maschile, come il calcio e la boxe.

L’autore.

Federico Vergari (1981) è giornalista, scrive di sport, cultura, fumetti e attualità per la radio, la TV, la carta stampata e il web. Nel 2008 scrive con la casa editrice Tunué Politicomics, un saggio sul rapporto tra comunicazione politica e fumetti. Nel 2019, sempre con la Tunué, Le Sfide dei Campioni. Emozionanti imprese tra i grandi dello sport, vincitore del premio Messaggero dello Sport 2019.

Casa editrice: LAB DFG – Pagine: 256

Prezzo: 14,50 – Data di uscita: 23 aprile 2020