Nasce il Challenge MTB Veneto Experience che racchiude tre eventi in un unico contenitore, con un suo montepremi. Cortina Trophy, Bibione Bike Trophy 6H MTB e Marathon dell’Altopiano, tre eccellenze in un unico Challenge



La stagione è solo all’inizio, all’orizzonte si delineano appuntamenti importanti e nel panorama nazionale si affaccia il Challenge MTB Veneto Experience, che racchiude in un unico contenitore tre eventi di altissimo livello.

S’inizierà il 18 luglio con il Cortina Trophy, alla sua quinta edizione, che quest’anno sarà Nazionale, la gara di Cortina d’Ampezzo (BL) che porta ad esplorare gli angoli più belli delle Dolomiti Ampezzane.

Il 19 settembre si passerà al mare della riviera adriatica. Bibione Bike Trophy 6H MTB, alla sua settima edizione, la prima organizzata da Cortina Experience, porterà i bikers a vivere un’esperienza unica a Bibione (VE), una delle località turistiche più rinomate dell’Adriatico, dove si correrà un’incredibile 6 ore mtb.

Il challenge si chiuderà il 27 settembre a Gallio (VI), dove si correrà la seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, percorrendo i fantastici sentiere dell’Altopiano dei Sette Comuni.



Tutto questo, oltre ad offrire tre gare di altissimo livello, offre anche un ricchissimo montepremi dedicato ai team:



Montepremi Challenge MTB Veneto Experience

(Cortina Trophy + Bibione Bike Trophy + Marathon dell’Altopiano riservato ai team con maggior numero di partenti alle tre gare)

• €500,00 al primo team

• €450,00 al secondo team

• €400,00 al terzo team

• €350,00 al quarto team

• €300,00 al quinto team

• €250,00 al sesto team

• €200,00 al settimo team

• €150,00 all’ottavo team

• €100,00 al nono team

• €50,00 al decimo team



Vantaggiosissima anche l’iscrizione cumulativa che contempla anche i Team per la Bibione Bike Trophy:



Iscrizioni Challenge MTB Veneto Experience (Cortina Trophy + Bibione Bike Trophy 6 ore + Marathon dell’Altopiano)

Iscrizione cumulativa €90,00 entro 30 giugno 2020 – (Bibione Bike Trophy singolo)

Iscrizione cumulativa €180.00 entro 30 giugno 2020 – (Bibione Bike Trophy squadra da due)

Iscrizione cumulativa €270,00 entro 30 giugno 2020 – (Bibione Bike Trophy squadra da tre)

Iscrizione cumulativa €360,00 entro 30 giugno 2020 – (Bibione Bike Trophy squadra da quattro)



E tu sei pronto ad aderire a questa nuova iniziativa di Cortina Experience? Affrettati ad iscriverti al Challenge MTB Veneto Experience, il divertimento è assicurato!