Serie BKT: Frosinone-Pordenone 2-2

Riparte la Serie B con la supersfida Frosione-Pordenone. Allo stadio Renato Stirpe finisce 2-2 l’ anticipo della ventesima giornata

I gialoblu locali passano in vantaggio con una punizione trasformata da Dionisi,il pari con Candellone al 29’ e ribaltando il risultato con un gran gol di Pobega al 54’. Poco dopo il Frosinone trova il pari grazie a Ciano, che prima si fa parare il rigore da Di Gregorio e poi, sulla respinta del portiere, mette in rete. Il Pordenone reclama un calcio di rigore e non concesso per fallo su Barison.

FROSINONE-PORDENONE 2-2

Il Tabellino



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Ciano, Dionisi. All. Nesta

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barsion, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Candellone. All. Tesser

Reti:2′ Dionisi (F), 29′ Candellone (P), 54′ Pobega (P), 61′ Ciano (F)