Serie BKT , oggi torna in campo. Le designazioni arbitrali

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di andata della Serie BKT 2019/20 in programma domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15.00.
BENEVENTO – ASCOLI h. 18.00
AYROLDI
MARCHI – SCARPA
IV: ABBATTISTA
CITTADELLA – V.ENTELLA
PRONTERA
SACCENTI – ZINGARELLI
IV: RAPUANO
CROTONE – TRAPANI
MAGGIONI
LOMBARDI – VONO
IV: ROBILOTTA
EMPOLI – LIVORNO h. 21.00
SOZZA
LOMBARDO – TARDINO
IV: SACCHI
JUVE STABIA – COSENZA
AURELIANO
PAGLIARDINI – PAGNOTTA
IV: CAMPLONE
PERUGIA – VENEZIA
DI MARTINO
SORICARO – PALERMO
IV: DIONISI
PESCARA – CHIEVOVERONA h. 12.30
BARONI
FIORE – CAPALDO
IV: FOURNEAU
PISA – FROSINONE
ILLUZZI
MOKHTAR – RUGGIERI
IV: VOLPI
PORDENONE – CREMONESE
SERRA
MUTO – MIELE
IV: AMABILE
SPEZIA – SALERNITANA
MASSIMI
SCHIRRU – ANNALORO
IV: MARINI