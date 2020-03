Si allarga il contagio tra i giocatori della Samp: “L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari – si legge in una nota ufficiale del club blucerchiato – Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova”.