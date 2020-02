Serie A Tim: Cagliari-Napoli 0-1

Mella 24.ma giornata di Serie A il Napoli batte il Cagliari di misura e riprende la corsa verso la zona alta della classifica valida per l’Europa. Dopo un primo tempo molto tattico e con poche occasioni nitide da gol, alla Sardegna Arena decide tutto una magia di Mertens al 66′. Un “colpo da fioretto ” che beffa Cragno e porta il Napoli a quota 33 punti.

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Cagliari (4-3-2-1): Cragno ; Pisacane , Walukievicz (26′ st Mattiello ), Klavan , Pellegrini ; Nandez , Cigarini (37′ st Birsa ), Ionita ; Pereiro (22′ st Paloschi ), Joao Pedro ; Simeone .

A disp.: Olsen, Rafael, Ceppitelli, Lykogiannis, Oliva, Ragatzu. All.: Maran 5

Napoli (4-3-3): Ospina ; Di Lorenzo , Manolas , Maksimovic , Hysaj (35′ st Mario Rui ); Fabian 6, Demme (16′ st Insigne ), Zielinski ; Callejon (21′ st Politano ), Mertens , Elmas .

A disp.: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Lobotka, Llorente. All.: Gattuso

Arbitro: Doveri

Marcatori: 21′ st Mertens (N)

Ammoniti: Joao Pedro, Walukievicz, Nandez (C); Zielinski (N)