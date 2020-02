Serie A: Cagliari -Parma 2-2

Cagliari .-Parma , secondo anticipo della 22^ giornata finisce 2-2.

Nel prino tempo , isolani in vantaggio con Joao Pedro su cross teso di Simeone. Prima del riposo Kucka pareggia per gli emiliani., Nella ripresa il Cagliari potrebbe passare in vantaggio , Joao Pedro calcia fuori un calcio di rigore , subito dopo però ci pensa Simeone a realizzare il vantaggio. Il Cagliari si chiude e difende il Parma preme , e nel quarto minuto di recupero Cornelius di testa su cross di Kurtic pareggia. Un’altra beffa per i sardi al 94′.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 2-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno ; Faragò , Pisacane , Klavan , Pellegrini ; Nandez , Cigarini (26′ st Oliva ), Ionita ; Nainggolan ; Joao Pedro , Simeone (38′ st Paloschi ). A disp.: Olsen, Rafael, Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Ladinetti, Gagliano, Pereiro. All.: Maran

Parma (4-3-3): Colombi ; Darmian , Alves , Iacoponi , Gagliolo ; Kucka , Hernani , Brugman (35′ st Sprocati ); Kurtic , Cornelius , Siligardi 5 (12′ st Caprari 5,5). A disp.: Corvi, Radu, Dermaku, Grassi, Laurini, Barillà, Pezzella. All.: D’Aversa .

Arbitro: Irrati

Marcatori: 19′ Joao Pedro (C), 42′ Kucka (P), 9′ st Simeone (C), 49′ st Cornelius (P)

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Nainggolan (C); Darmian, Gagliolo (P)

Espulsi: nessuno

Note: 8′ st Joao Pedro (C) calcia a lato un rigore