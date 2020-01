Gattuso:”l’errore di Ospina è colpa mia”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni di Ski Sport , dopo la sconfitta 1-0 con la Lazio.

“La prima parte della gara abbiamo avuto un possesso palla sterile, diversa la ripresa , siamo risuciti a tenerli lontani dalla nostra area di rigore”.

“Sul gol e l’errore di Ospina la responsabilità è mia , soo io che gli chiedo mio, che gli chiedo questo gioco. Quindi l’errore ci sta, ci alleniamo così perché per me il portiere ti fa uscire dalla pressione avversaria. Per me oggi in 7-8 occasioni l’ha sempre fatto stasera”.

“Mancano una serie di risultati , speriamo che arrivino quanto prima per darci morale. E’ difficile dopo queste prestazioni portare 0 punti a casa. Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo. Ci siamo fatti 6 gol da soli”.

“Abbiamo giocato contro un grande squadra con calciatori dalla mentalità vincente e che può permettersi di avere Luis Alberto e Milinkovic da mezzali. Una squadra fastidiosa, che può fare sempre male e ha tante alternative. Riescono a farti male con tante caratteristiche”.