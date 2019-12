Gattuso:” questa squadra è ancora malata”

“Ancora dobbiamo guarire. Siamo malati, lo sappiamo, erano due mesi che non vincevamo in campionato. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma la strada è lunga, dobbiamo migliorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli, bisogna continuare a lavorare”.

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria al 94′ sul campo del Sassuolo, il tecnico dei partenopei Rino Gattuso smorza gli entusiasmi.

“Questa squadra non ha problemi di qualità. Bisogna avere equilibrio e giocare in un certo modo – dice ancora Gattuso -.