Torneo Europeo Qualificazione Olimpica: I SORTEGGI DEGLI AZZURRI – DOMANI IN 4 SUL RING

13 saranno gli azzurri che prenderanno parte alle qualificazioni Europee: 8 Uomini e 5 donne. Il Torneo avrà luogo a Londra in quel della Copper Box Arena dal 14 al 22 marzo pv.

Gli incontri inizieranno il 14 marzo per concludersi il 22marzo p.v.

Si sarebbe dovuto concludere il 24 ma, visti il minor numero di partecipanti, l’evento finirà il 22 con le finali e gli spareggi per l’assegnazione dei pass olimpici dei 69 Kg femminili.

Quest’oggi si è svolta la Cerimonia del Sorteggio, preceduta dal technical Meeting cui ha preso parte tutto lo Staff Azzurro.

Domani saranno 4 gi azzurri sul ring: UOMINI: 16° 52 Kg Cappai vs Touba GER H 20 RING A; 16° 57 Kg Maietta vs Godla CZE H 13.30 RING A; 16° +91 Kg Russo vs Clarke GB H 21.15 RING B – DONNE: 16° 51 Kg Sorrentino vs Gottlob GER H 19.30 RING B

“Siamo ottimisti – queste le parole del Team Manager Roberto Cammarelle – almeno per il primo turno, nonostante i sorteggi non siano stati dei migliori, soprattutto per le categorie dei 69, 75 e 81 Kg che dopo i quarti di finale avranno un percorso ancora più difficile. Domani sarà la prima giornata di fuoco in cui avremo subito in gara nei 52 Kg. Manuel Cappai, in sfida con il tedesco e nel secondo turno, in caso di vittoria, incontrerebbe il francese testa di serie n° 1 nei 57 Kg. Francesco Maietta, opposto all’atleta ceco di categoria, e nei +91 Kg. Clemente Russo che incontrerà l’atleta di casa. Per Clemente sarà un match difficilissimo, senza contare che nel suo girone potrebbe affrontare anche il croato con cui ha perso ai Giochi Europei ma è in grande forma come tutti. Chi meglio di me sa cosa significhi affrontare un inglese a Londra! Dovrà stravincere per passare il turno. L’emozione è forte, soprattutto per veterani del ricordo come me, Cappai, Mangiacapre e appunto Russo che abbiamo già testato questo ring in occasione dei Giochi Olimpici del 2012. Da oggi inizia ufficialmente il Torneo. Gli atleti sono tutti concentrati sull’obiettivo, pronti al sacrificio con dedica speciale all’Italia che in questo momento sta affrontando una prova molto più dura. Siamo vicini a tutta la popolazione italiana, ai nostri cari ed a tutto il mondo della boxe che cercheremo di rappresentare al meglio in questa competizione”.

diretta streaming su olympicchannel.com

Di seguito programma match e Risultati Azzurri (AGG. IN ESSERE):

DONNE

14/3

16° 51 Kg Sorrentino vs Gottlob GER H 19.30 RING B

15/3

16° 57 Kg Testa vs Brugger SUI

17/3

8° 60 Kg Nicoli vs Triebelova SVK

8° 75 Kg Severin vs Demir TUR

8° 69 Kg Carini vs Desmond IRL

UOMINI:

14/3

16° 52 Kg Cappai vs Touba GER H 20 RING A

16° 57 Kg Maietta vs Godla CZE H 13.30 RING A

16° +91 Kg Russo vs Clarke GB H 21.15 RING B

15/3

16° 81 Kg Fiori vs Aliu FIN

16° 91 Kg Mouhiidine vs Bosnjak BIH

16° 63 Kg Di Lernia vs Khartsyz UKR

16/3

16° 75 Kg Cavallaro vs Darchinyan ARM

16° 69 Kg Mangiacapre vs Kapuler ISR

UOMINI

52 Manuel Cappai GS FIAMME ORO

57 Francesco Maietta CS Esercito

63 Paolo Di Lernia CS ESERCITO

69 Vincenzo Mangiacapre GS FIAMME AZZURRE

75 Salvatore Cavallaro GS FIAMME ORO

81 Simone Fiori GS FIAMME ORO

91 Abbes Mouhidiine GS FIAMME ORO

+91 Clemente Russo GS FIAMME AZZURRE

DONNE

51 Giordana Sorrentino CS CARABINIERI

57 Irma Testa GS FIAMME ORO

60 Rebecca Nicoli GS FIAMME ORO

69 Angela Carini GS FIAMME ORO

75 Flavia Severin TREVISO RING

Head Coach Maschile Giulio Coletta

Assistant Coach Maschile : Roberto Cammarelle

Head Coach Femminile Emanuele Renzini

Assistant Coach Femminile: Maurizio Stecca

Assistant Coach Femminile: Riccardo D’Andrea

FISIO: Marcello Giulietti

INFO QUALIFICAZIONI OLIMPICHE:

Il CIO ha reso noto che tutte le kermesse di qualificazione olimpica della boxe saranno trasmesse in diretta streaming su olympicchannel.com e sulla APP dedicata (OLYMPIC CHANNEL DISPONIBILE PER ANDROID E IOS)

Di seguito il Calendario di tutti i Tornei di Qualificazione Olimpica Tokyo 2020:

20-29 FEBBRAIO

Africa: Dakar, Senegal

COMMENTO IN INGLESE E FRANCESE

3-11 MARZO

Asia/Oceania: Amman, GIORDANIA

COMMENTO IN INGLESE, HINDI, MANDARINO E RUSSO in English, Hindi, Mandarin and Russian

13-23 Marzo

Europa: LONDRA GB

COMMENTO IN INGLESE E RUSSO

26 MARZO – 3 APRILE

America: Buenos Aires, Argentina

COMMENTO IN INGLESE E SPAGNOLO

13-24 Maggio

MONDIALE: Parigi, Francia

COMMENTO IN INGLESE E FRANCESE

CLICCA QUI PER FILE ESPLICATIVO SISTEMA QUALIFICAZIONE TORNEO TOKYO 2020 BOXE

Programma del Torneo Olimpico di Boxe a Tokyo 2020.

La Kermesse pugilistica si svolgerà dal 25 luglio al 9 agosto 2020 al Ryōgoku Kokugikan.Di seguito il link per accedere al programma completo: BOXE TOKYO 2020 PROGRAMME

Il primo giorno vedrà l’inizio dei match nelle categorie maschili welter, pesi massimi leggeri e pesi massimi, nonché nei pesi piuma delle donne.

L’evento di test di boxe si è tenuto dal 29 al 31 ottobre US a Ryōgoku Kokugikan nell’ambito della serie di eventi di test “Ready Steady Tokyo”.