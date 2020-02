Ottavi d’andata. Vittorie per Atletico Madrid r Dortmund.

Atletico Madrid- Liverpool 1-0

Nel match d’andata ottavi di finale Champions League , i campioni d’Europa del Liverpool sconfitti 1-0 dall’Atletico Madrid 1-0. Al Wanda Metropolitano ,stracolmo di pubblico i Colchoneros vanno in gol appena dopo 4 minuti dal fischio d’inizio , autore Saul che sfrutta una mischia in area. La squadra allenata da Diego Simeone riesce a imbrigliare gli avversari che (al netto di un gol in netto fuorigioco di Salah) non riescono a creare concrete occasioni per pareggiare.

Il Liverpool si giocherà il passaggio ai quarti nella gara di ritorno ad Anfield.

Borussia D. – PSG 2-1

Il Borussia Dortmund batte per 2-1 il Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al termine di una partita complicata e ancora una volta decisa dal solito Erling Braut Haaland. Il prodigioso norvegese classe 2000 realizza infatti i due gol dei padroni di casa al 69′ e al 77′, rispondendo anche al momentaneo pareggio di Neymar arrivato al 75′.