Serie A Tim: Lazio-Inter 2-1

Mle posticipo dela 24 esima giornata la Lazio ha battuto l’Inter 2-1. I biancocelesti si portano a -1 dalla capolista Juve

Il vantaggio dell’Inter firmato da Young al 44′ è durato cinque minuti, giusto il tempo per Immobile di realizzare il pari su rigore al 50′. Di Milinkovic-Savic la rete della vittoria al 69′.

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno vinto 2-1 in rimonta la sfida più importante, la corsa alla scudetto è apeta ufficialmente

A -1 dalla capolista Juventus . i biancocelesti hanno dimostrato di aver raggiunto la maturità giusta per combattere fino alla fine contro i campioni d’Italia in carica.

IL’Inter passa in vantaggio al 44′: Candreva calcia di potenza , Strakosha respinge centralente con Young ur masticando il pallanone realizza il gol del vantaggio capace di rompere l’equilibrio e scatenare la Lazio.

Nella ripresa subito la reazione biancoceleste Al 48′ un’imbucata di Luis Alberto ha mandato in tilt Skriniar che, anticipando Padelli in uscita, ha creato quella confusione tramutatasi in fallo da rigore di De Vrij su Immobile. L’attaccante dal dischetto ha spiazzato Padelli ristabilendo la parità. La Lazio non ha rallentato l’Inter costretta a difendersi , la squadra di Conte ha trovato il vantaggio meritato cl 69′ con Milinkovic-Savic dopo un grande salvataggio sulla linea di Brozovic su tiro a colpo sicuro di Marusic.

Cone ha provato a cambiare il match con l’ingresso di Sanchez, Eriksen e Moses . Lautaro Martinez va in gol , annullato per netto fuorigico

il gol è stato annullato giustamente per fuorigioco. Padelli salva il 3-1 su Immobile bravo a smarcarsi con un solo tocco da De Vrij e Godin. Al 90′ ci ha pensato poi Acerbi a immolarsi sul sinistro potente di Lukaku. La Lazio è ufficialmente l’anti-Juve in questo momento e per quanto visto in campo, lo è con merito.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 2-1

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Luiz Felipe , Acerbi , Radu ; Marusic , Milinkovic-Savic , Leiva (35′ st Cataldi), Luis Alberto , Jony (18′ st Lazzari ); Caicedo (18′ st Correa ), Immobile . A disp.: Proto, Guerrieri, J. Lukaku, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, Minala, Adekanye. All.: Inzaghi .

Inter (3-5-2): Padelli ; Godin (41′ st Sanchez), De Vrij , Skriniar ; Candreva (31′ st Moses ), Vecino , Brozovic (31′ st Eriksen ), Barella , Young ; Martinez , R. Lukaku . A disp.: Handanovic, Berni, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, Borja Valero, Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 44′ Young (I), 5′ st rig. Immobile (L), 24′ st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic (L); De Vrij, Godin (I)