Serie A: Brescia-Milan 0-1

Il Milan espugna il Riganonti e batte il Brescia 1-0. Terzo successo consecutivo per la squadra allenata da Stefano Pioli. I locali hanno giocato una buona gara ma si sono trovati davanti un super Dommarumma

Il primo tempo si è chiuso 0-0 con occasioni ambo le parti., nitida quella sprecata da Ibrahimovic .Brescia senza l’ex Balotelli (squalificato).

Nel secondo tempo l’intuito di Pioli premia i rossoneri: fuori Leao dentro Rebic , il crotato al 26 trova il vantaggio. Il Brescia risponde e sfiora il pareggio con Torregrossa e Ndoj. Il Milan risponde con la traversa centrata da Hernandez. C’è anche spazio per un gol annullato a Castillejo (83′) per fuorigioco di Ibrahimovic. Il Milan, , vola a 31 punti ed è momentaneamente al sesto posto.

IL TABELLINO

BRESCIA-MILAN 0-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen ; Sabelli , Cistana , Chancellor , Mateju ; Bisoli (43′ st Skrabb ), Tonali , Dessena (25′ st Ndoj ); Romulo ; Torregrossa , Ayé (33′ st Al. Donnarumma).

A disp.: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Spalek, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Bjarnason. All. Corini

Milan (4-4-2): G. Donnarumma ; Conti , Kjaer , Romagnoli , Hernandez ; Castillejo , Kessie , Bennacer , Calhanoglu (32′ st Krunic ); Ibrahimovic , Leao (13′ st Rebic ).

A disp.: Begovic, An. Donnarumma, Bonaventura, Suso, Piatek, Musacchio, Gabbia, Rodriguez. All. Pioli

Arbitro: Valeri

Marcatore: 26′ st Rebic

Ammoniti: Sabelli (B), Skrabb (B); Kjaer (M), Hernandez (M), Conti (M), Bennacer (M)