Serie C – Recuperi 1^ Giornata

Si è concluso il recupero della prima giornata di ritorno per il girone C di Serie C. Ecco i Risultati

RISULTATI

Picerno 3 – 1 Cavese (26′ Zaffagnini, 48′ Russotto, 67′ Pitarresi, 75′ Santaniello)

Catania 3 – 1 Avellino (39′ Zullo, 45′ Curiale, 83′ Sarno, 94′ Sarno)

Paganese 0 – 0 Viterbese

Casertana 0 – 0 Potenza

Teramo 1 – 0 Catanzaro (44′ Bombagi)

Bisceglie 1 – 0 Rende (58′ Montero)

Vibonese 0 – 1 Monopoli (32′ Hadziosmanovic)

Bari 1 – 0 Sicula Leonzio (40′ Simeri)

Reggina 1 – 2 Virtus Francavilla (11′ Denis, 51 Risolo, 74′ Di Cosmo)

Ternana 3 – 0 Rieti (25′ Vantaggiato, 58′ Partipilo, 92′ Damian)

CLASSIFICA

Reggina 52

Bari 46

Ternana 46

Monopoli 43

Potenza 41

Teramo 34

Catania 33

Catanzaro 32

Viterbese 29

Paganese 29

Casertana 28

Cavese 28

Vibonese 27

Virtus Francavilla 27

Avellino 27

Picerno 23

Bisceglie 17

Rende 14

Sicula Leonzio 12

Rieti 8

Rieti -5 punti di penalizzazione